Atasco de leyes en el Congreso: un año de media solo para superar el trámite de enmiendas

Dos años y medio después de que Pedro Sánchez lograra ser investido presidente del Gobierno, el Ejecutivo de coalición camina por la cuerda floja en cualquier votación. Lograr el consenso de todos sus socios es cada vez más difícil. A esto se suma que el PP, con mayoría absoluta en el Senado, está dispuesto a demostrar la agenda legislativa que tienen preparada si llegan a la Moncloa. Un escenario que deriva en un Congreso atascado, con más de 130 leyes en periodo de tramitación y que, de media, acumulan un año de bloqueo solo en la fase de enmiendas.

Bien por falta de los apoyos necesarios, en el caso de las iniciativas impulsadas por el Gobierno y los partidos que lo componen, o bien en un intento de frenar cualquier propuesta impulsada por los populares, la Mesa del Congreso -donde PSOE y Sumar tienen mayoría- suele prorrogar, semana tras semana, los plazos para que los partidos presenten enmiendas. Este mecanismo, apodado por el PP como el 'congelador de [Francina] Armengol', ha sido la práctica habitual desde que no existen las mayorías absolutas para impedir el debate de las leyes impulsadas por la oposición.

Actualmente, en la Cámara Baja hay 128 textos legislativos en periodo de enmiendas, entre proyectos de ley enviados por el Gobierno (48), proposiciones de ley del PP (53) o iniciativas de los partidos del Ejecutivo y sus aliados (16). En total, suman 129 años de ampliaciones de enmiendas. Una decena de ellas, principalmente de grupos parlamentarios, ronda los 800 días -más de dos años y dos meses- esperando a que la Mesa de por concluido el plazo y pueda continuar su tramitación.

Al margen de las iniciativas del Gobierno, que son los propios PSOE y Sumar quienes deciden los tiempos, los más perjudicados son los populares. Con mayoría absoluta en el Senado, el PP ha usado esta Cámara para impulsar la mayoría de sus proposiciones de ley, 40 en total. A las que se suman otras 13 para las que ha conseguido el apoyo en el Congreso. Sin embargo, con independencia de la Cámara de origen, una vez son aceptadas a trámites, todas las normas deben ser remitidas al Congreso, donde se envían a la comisión correspondiente. Es en este punto, donde los partidos del Gobierno aprovechan su peso en la Mesa del Congreso para ampliar sine die los plazos de enmiendas.

Según fuentes parlamentarias, a lo largo del mes de febrero, el vicepresidente segundo del Congreso y dirigente del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, denunció en una reunión de la Mesa el "bloqueo sistemático" de todas sus iniciativas. Además, apuntó que tanto PSOE como Sumar están extendiendo esta actitud a posteriores trámites, frenando aquellas leyes que consiguen pasar el primer filtro durante su tramitación en las correspondientes comisiones.

No obstante, esta dinámica no es nueva. Así lo denuncian fuentes parlamentarias socialistas que recuerdan que en la última legislatura en la que el PP ostentó la Presidencia del Congreso, en manos de Ana Pastor, solo consiguieron sacar adelante cuatro iniciativas de las más de 60 que habían registrado en la Cámara Baja.

Sin embargo, los populares no son los únicos que están sufriendo este bloqueo. También hay socios del Gobierno que ven como sus iniciativas han acabado guardadas en un cajón. El PNV ha logrado en esta legislatura el visto bueno a tramitar tres proposiciones de ley y las tres están en periodo de enmiendas. La primera desde marzo de 2024. En la misma situación está Junts, con otras tres iniciativas, ERC con dos y Podemos con una.

Para poner fin a esta situación, los populares registraron una reforma del reglamento del Congreso para introducir un límite de ampliaciones al plazo para presentar enmiendas a las leyes, tanto las impulsadas por el Gobierno como por los grupos parlamentarios. En concreto, quieren que no se extienda más allá de dos meses y medio. Lo mismo lo quieren aplicar a los reales decretos que se tramitan como proyecto de ley. Esta acumula 17 ampliaciones del plazo de enmiendas, desde septiembre de 2025.