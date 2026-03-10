Guerra en Oriente Medio
España envía un primer paquete de ayuda humanitaria a Líbano de 9 millones y exige a Israel cesar sus ataques
Los compatriotas evacuados desde Oriente Medio son ya 5.685, a los que se sumarán otros 300 a lo largo del día de hoy con vuelos desde Emiratos y Catar
El Gobierno ha enviado un primer paquete de ayuda humanitaria a Líbano ante una crisis de refugiados y desplazados internos agudizada durante los últimos por los ataques de Israel. Se trata de un paquete "inicial e inmediato" de nueve millones de euros, según ha explicado el ministro de Exteriores. José Manuel Albares ha condenado tanto el lanzamiento de cohetes por parte de Hezbolá como "los ataques masivos de Israel contra el Líbano", instando al gabinete de Benjamín Netanyahu a un alto en fuego en cumplimiento del derecho internacional y las resoluciones de la ONU.
"Israel amenaza con una invasión terrestre que sería un profundo error", ha advertido en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, para defender la soberanía e integridad territorial del país. Este episodio, ha añadido, "agrava un contexto de crisis en un país que es clave para la estabilidad en Oriente Medio y en el Mediterráneo, que sufre todavía las consecuencias de la anterior ofensiva militar israelí de octubre de 2024 y que pasa por una profunda crisis económica desde 2019".
El titular de Exteriores ha dado cuenta del plan de evacuación en Oriente Medio, con la previsión de que este martes se alcance la cifra de 6.000 compatriotras evacuados. Son concretamente 5.685, a los que se sumarán tres vuelos ya en marcha desde Emiratos y otros dos desde Catar, con algo más de 300 personas.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha reiterado que la posición del Gobierno bajo el lema de “no a la guerra” sigue siendo firme. Asimismo ha rechazado que el Ejecutivo defienda en solitario esta posición, apuntando que si bien han sido “los primeros”, otros gobiernos se estarían sumando.
Respecto al escudo social para paliar la crisis energética, la vicepresidenta tercera de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha apuntado que se está monitorizando la situación y asegurado que “estamos preparados para actuar” con un “plan de respuesta integral”, con medidas tanto coyunturales como estructurales.
