POLÉMICA SANIDAD-AYUSO
La Justicia ordena a la Comunidad de Madrid iniciar ya la creación del registro de objetores del aborto
La Comunidad de Madrid deberá comenzar "de inmediato" la creación del registro de objetores, según el auto judicial emitido tras la demanda del Ministerio de Sanidad
EFE
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado a la Comunidad de Madrid que inicie "de inmediato" la creación del registro de objetores para las interrupciones voluntarias del embarazo.
La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio de Sanidad ante la negativa del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a aplicar la ley del aborto.
El tribunal especifica que, aunque la medida cautelar no supone la creación inmediata del registro por parte de la Comunidad de Madrid, sí impone la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios para su elaboración y aprobación, en cumplimiento de la normativa vigente. El Ministerio recurrió a la vía judicial porque Madrid es la única comunidad autónoma que se ha negado a desarrollar el registro de objetores previsto en la ley.
- Cancelado el vuelo de regreso de los 30 turistas de Montilla atrapados en Dubái por la guerra con Irán
- «En Córdoba las empresas no crecen porque no encuentran trabajadores»
- Lubna de Córdoba, la esclava que creció en Medina Azahara y dirigió la mayor biblioteca de Occidente
- Senderismo en Córdoba: la ruta que conduce hasta un lugar sagrado en la sierra (y que puedes hacer en unas 3 horas)
- Córdoba sigue lejos de la estabilidad atmosférica y la Aemet avisa: puede haber tormentas en estas horas del día
- El desfiladero de un pueblo de Córdoba que parece sacado del norte de España
- Un vendedor de la ONCE deja 1,5 millones de euros en Córdoba en un Sueldazo premiado: 'Qué bonito es repartir ilusión así
- En directo | Así te hemos contado el partido entre el Racing de Santander y el Córdoba CF