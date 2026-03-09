Abascal llama desde Béjar a apostar por “el patriotismo y el sentido común” de VOX frente a la mafia del PSOE y la estafa del PP

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha llamado este lunes "canalla" al presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, a quien ha cambiado el nombre a "Alfonso Fernández Marruecos" por "ponerle una alfombra roja" a la inmigración irregular y preocuparse más "por los de fuera".

"No se puede ser tan canalla, no se puede hacer una acusación de esa naturaleza", ha dicho Abascal en un mitin en Béjar (Salamanca) en referencia una vez más a que Mañueco les acusara en el primer debate electoral de querer dejar a los migrantes abandonados en el mar, por la que ya le ha avisado que le hará rectificar si tienen que negociar un gobierno de coalición.

Abascal ha contado además que un ganadero de Arévalo (Ávila) le dijo que a Mañueco lo llama "Marruecos" y, como le ha gustado, lo quiere bautizar así a partir de ahora: "Alfonso Fernández Marruecos".

"Si esas personas vienen en patera es porque los dos partidos, PSOE y PP, les han llamado, les ponen la alfombra roja y les ofrecen un futuro que no le podemos dar a nuestros jóvenes", ha afirmado Abascal durante su intervención en un acto de campaña junto al candidato de Vox, Carlos Pollán, en la plaza Mayor de Maldonado de Béjar.

Ha anticipado que su partido hará "una oposición por tierra, mar y aire", y ha llamado a los ciudadanos a que "prueben algo diferente" porque si les hacen ganar las elecciones "el cambio de rumbo será total".

También ha pedido al PP que "deje de meter miedo" con el voto útil, porque en estas elecciones "la izquierda no tiene ninguna posibilidad", y el único escenario poselectoral es si hay o no acuerdo entre los dos partidos de la derecha y la ultraderecha.

Por su parte, Pollán ha adelantado que este martes en el segundo debate electoral repetirá muchas veces "Bruselas", como le señalan haber hecho en el primero, porque para hablar de Castilla y León hay que hablar de Bruselas como fuente "de muchos problemas".

"La reconquista en Béjar fue muy importante, cuando nuestros antepasados echaron fuera de la zona el islam, y eso es lo que nos anima también a nosotros a recuperar lo nuestro y poner a los españoles primero", ha dicho asimismo en su intervención.