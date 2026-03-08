Vidal-Quadras sobre el ataque a Irán: "Solo me sentiré seguro cuando caiga el régimen y sea sustituido por una democracia"

El exvicepresidente del Parlamento Europeo y cofundador de Vox Alejo Vidal-Quadras (Barcelona, 1945) es uno de los españoles que mejor conoce lo peligroso que puede ser el régimen de los ayatolás. El 9 de noviembre de 2023 salvó la vida tras recibir un disparo en la cara de un sicario francotunecino que formaba parte de una célula terrorista, cuyos integrantes fueron arrestados cuando se disponían a atentar contra un opositor iraní. Este jueves, tras participar en el acto 'Mujeres libres' organizado por el PP en el Congreso con motivo de la celebración del 8-M, Vidal-Quadras concedió a este periódico una entrevista en la que resalta la valentía de la activista persa Masih Alinejad: "Las hay con suerte. Yo se lo he dicho: tú tres veces has sido objetivo y las tres te han podido salvar. A mí, la primera ya me clavan el tiro...", ironiza Vidal-Quadras. En la conversación con este diario el que fuera presidente del PP catalán defiende, asimismo, que el ataque de Estados Unidos a Irán ha sido "contra el régimen y no contra la población", al mismo tiempo que censura al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no permitir a EEUU usar las bases de Morón y Rota. Finalmente, lanza un deseo: visitar "un Irán libre".

Pregunta: ¿Qué opina sobre la legalidad del ataque de Israel y EEUU a Irán?

Respuesta: Los críticos dicen que es una vulneración del derecho internacional. Pero paradójicamente esta guerra, esta operación militar norteamericana-israelí contra la dictadura de los ayatolás, es un fracaso del derecho internacional. El régimen iraní actual nació en 1979 tras la caída del sah. Inicialmente prometía ser una democracia, pero inmediatamente fue secuestrado por el islamismo radical. Eso dio lugar a un régimen tiránico, represivo, corrupto y tremendamente belicoso, terrorista y agresivo contra Israel. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han tratado de llegar a acuerdos sobre el programa nuclear para pararlo, para que Irán no dispusiese de armamento nuclear y que el régimen suavizara su tremenda acción represiva sobre el pueblo. Pero esta estrategia de negociación y diálogo ha fracasado porque el régimen ha interpretado estas muestras de buena voluntad y de flexibilidad como debilidad. Firmaron los acuerdos pero no cumplieron nada. Siguieron enriqueciendo uranio en secreto. El derecho internacional no funciona si una de las partes juega sucio.

Alejo Vidal-Quadras. / José Luis Roca

¿Esta guerra viola el derecho internacional? Sin duda si, pero hay que verlo en un contexto. Es un régimen que lleva 40 años sin cumplir el derecho internacional. Entonces, la disyuntiva es ¿sigo dejando que me tome el pelo hasta que tenga el armamento nuclear e Israel se vea amenazado en su existencia o tiro para adelante y acabo con esto? Sí que viola el derecho internacional, pero claro, es que si no tomas una acción decidida, enérgica y eficaz las consecuencias serían que un Irán nuclear amenazaría a Israel y a toda la región. Un régimen que masacra a su propio pueblo. Cuando salen a la calle a protestar les matan por miles, les disparan a matar.

¿Seguimos haciendo la comedia de que respetamos el derecho internacional cuando ellos no lo respetan o actuamos de forma realista y tomamos medidas para que no tenga el arma nuclear y los iraníes dejen de ser un pueblo mártir como ha sido durante todos estos años?

P. Hay quien argumenta que Irán no está tratando de conseguir armas nucleares.

R. Más que opinar hay que ver los hechos objetivos. La Agencia Internacional de la Energía Atómica había denunciado la existencia en el país de uranio enriquecido a un nivel prácticamente de aplicación militar. El programa de fabricación y pruebas de misiles de Irán estaba en marcha. La fabricación y ensayos de los sistemas de guía también y el objetivo de obtener armas nucleares nunca ha dejado de ser prioritario para el régimen, por la razón de que era uno de los pilares de su propia supervivencia, su propia seguridad.

De hecho, la decisión de Trump y Netanyahu de atacar ha sido porque en las conversaciones últimas que han sostenido les pedían detener por completo el programa nuclear, entregar todo el uranio enriquecido a la Agencia de la Energía Atómica, dejar de financiar a Hezbolá, Hamás y a los hutíes de Yemen y parar la represión. Pero no aceptaron estas condiciones y dijeron que seguirían las conversaciones. Washington y Jerusalén llegaron a la conclusión de que la vía negociadora estaba cortada y que lo de la propuesta de Omán de seguir negociando era simplemente para ganar tiempo de forma absurda. Y decidieron cortar por lo sano.

P. ¿Cree que es un ataque contra Irán o contra el régimen de los Ayatolás?

R. Esa distinción es clave. Claramente contra el régimen. Yo llevo 23 años colaborando con la resistencia iraní, concretamente con el Consejo Nacional de Resistencia Iraní que preside la señora Maryan Rayavi. Yo no combato a Irán, Dios me libre. Irán es un país magnífico, tiene miles de años de existencia, una cultura milenaria, tiene una clase media muy amplia con un alto nivel de educación, tiene inmensos recursos naturales, tiene una sociedad viva y dinámica, y un gran actividad comercial. Es un país potencialmente extraordinario. Yo lo que combato es el régimen porque este país tan maravilloso por tantas razones está en manos de una casta clerical dictatorial, represiva, cleptocrática, agresiva y terrorista. Los que combatimos a este régimen, por supuesto, no estamos contra Irán. Todo lo contrario. Queremos liberar a Irán de sus verdugos.

P. ¿Qué opinión le merece la reacción del Gobierno de España? ¿Debería España autorizar a EEUU el uso de las bases?

R. Cuando nuestro gobierno español dice que [Donald Trump] viola el derecho internacional y no permite el uso de las bases de Rota y Morón para que los americanos tengan apoyo logístico estas bases, ¿está diciendo una mentira? Hombre, toda verdad parcial es una mentira. La causa por la que combaten Estados Unidos e Israel contra el régimen de los clérigos iraníes es una causa que podemos llamar justa. Busca eliminar una amenaza existencial sobre un país y sobre toda una región y busca liberar a un pueblo que está sojuzgado por una banda de criminales de la peor especie.

El hecho de no permitir usar las bases es ponerse del lado de los criminales. Sánchez con esta decisión colabora con el crimen, con los criminales Alejo Vidal-Quadras

Y al ser una causa justa y llevarla a cabo dos países que sobre el papel son amigos y aliados de España, Estados Unidos concretamente es un socio nuestro en la OTAN, ¿no?, pues el hecho de no permitir usar las bases es ponerse del lado de los criminales. Sánchez con esta decisión colabora con el crimen, con los criminales, con los malos. Y lo hace por razones que son evidentes. Él está muy apurado dentro de España con una serie de problemas tremendos: no puede presentar los presupuestos, no puede ratificar decretos, tiene cantidad de corrupción dentro de su partido y de su propia familia. Es decir, es un gobernante que está contra las cuerdas. Y sabemos que su método de vida, nos lo ha explicado él, es resistir hasta el final. Y tiene que buscar alguna maniobra de distracción para que un nuevo relato oculte todas estas lacras de su ejecutoria y lo ha encontrado: ser el líder del mundo progresista frente a Trump. Esto a cierta izquierda de España le gusta y la moviliza. Acordémonos del famoso 'No a la guerra'. Y claro, un personaje como Trump facilita la tarea porque realmente hay que darle de comer aparte.

P. ¿Y el papel de Europa?

R. Es triste para un europeo ver cómo al final los únicos que se deciden a actuar y a sacar las castañas del fuego son Estados Unidos e Israel. La Unión Europea está dividida, vease lo que ha hecho Sánchez, y por supuesto es incapaz de apoyar militarmente. El único país que no es de la Unión Europa que ha enviado unas fragatas es Reino Unido, pero Europa nada. Se ha mantenido muy pasiva y no tiene papel a jugar en esta cuestión que es trascendental. Y sus apelaciones al derecho internacional, a la moderación y al diálogo son francamente patéticas. La Unión Europea es un actor a la vez irrelevante y ridículo.

P. ¿Cómo vivió usted la noticia del ataque a Irán?

R. Cuando empezaron a circular las noticias de la posible muerte de Ali Jameneí sentí una gran satisfacción y pensé que ojalá lo hayan matado y se haga justicia. Porque en el fondo su muerte ha sido un acto de justicia. Se ha ajusticiado a un criminal. Pero un criminal de la peor especie, porque yo soy una gota en un océano de crímenes. Piense usted que el régimen en el año 1988 mató a 30.000 prisioneros políticos que tenían las cárceles 30.000 en pocas semanas. Son unos auténticos asesinos en serie. Cuando leí que se había confirmado la muerte de Ali Jameneí experimenté alivio, satisfacción, alegría y ese sentimiento de que se ha hecho justicia.

Dos días antes del ataque americano un comando de la resistencia, compuesto por unas 250 personas con armas ligeras, se enfrentaron a tiros a 15.000 soldados de la Guardia Revolucionaria Alejo Vidal-Quadras

P. ¿Usted que conoce a muchos iraníes, ¿en qué situación está ahora el país?

R. Tienen mucho miedo, pero la protesta sigue en la calle, aunque está mezclada con los ataques de Israel y Estados Unidos. La protesta sigue pero de una manera menos visible, porque el peligro se ha multiplicado. Para que se haga una idea, dos días antes del ataque americano un comando de la resistencia, compuesto por unas 250 personas con armas ligeras que habían sido robadas en estaciones de policía vandalizadas, entraron en una zona amurallada de Teherán, en la que se encuentran el Palacio de Jameneí, el Ministerio de Inteligencia, el Consejo de Expertos y una serie de instituciones claves del régimen. Y se enfrentaron a tiros a 15.000 soldados de la Guardia Revolucionaria. Le digo esto porque, como ve, la resistencia empieza a llevar a cabo acciones de una cierta envergadura.

Alejo Vidal-Quadras. / José Luis Roca

Entonces si la operación militar [de EEUU e Israel] sigue con la intención actual, si consiguen decapitar a toda la cúpula del régimen, o sea, al Consejo de Guardianes, al Consejo de Expertos, al Gobierno, al Parlamento, a los jerarcas y jefes del Ministerio de Inteligencia, si consiguen realmente descabezar al régimen completamente y les dejan sin capacidad ofensiva, y sobre todo si la CIA y el Mossad consiguen que la gente salga a la calle y asalte los cuarteles de la Guardia Nacional Rural, los ayuntamientos, las sedes de estas grandes fundaciones, es decir, que haya un levantamiento popular irresistible, el régimen puede caer.

Mi vida quedaría colmada si un día pudiera visitar un Irán libre Alejo Vidal-Quadras

P. ¿Usted cree que va a poder en algún momento visitar Irán? ¿Le haría ilusión visitar el país?

R. Muchísima. Mi vida quedaría colmada si un día pudiera visitar un Irán libre.

P. ¿Piensa que el régimen puede acabar evolucionando hacia una democracia? ¿Cree posible una transición a la española?

R. El régimen nunca cambiará, porque por esencia si cambia desaparece. El régimen es de una naturaleza que basa su poder en tres cosas: el robo y saqueo de los recursos, la represión contra la gente y el arma nuclear. Por eso su obsesión con las armas nucleares, pues sabían que teniendo armas nucleares ya no se les podíría toser. Por eso es imposible que el régimen evolucione desde dentro, porque por su propia naturaleza no puede cambiar. Es de una rigidez absoluta. Si se produce una transición, a diferencia de la española, no contará con la colaboración del régimen anterior.

P ¿Cómo comenzaron sus vínculos con Irán?

El culpable fue un diputado socialista portugués. Yo no tenía ningún vínculo con Irán, ni había visitado el país. Pero al poco a llegar al Parlamento Europeo me aborda un diputado portugués socialista y me informa de que había un grupo de diputados de varios partidos que apoyaba a la resistencia de Irán. A mi lo de Irán que caía un poco exótico. Estoy hablando del año 2000 y yo era vicepresidente del Parlamento. Y me llevaron mucha documentación y me entrevisté con varias personas. Me explicaron toda la historia de Irán, de Jomeini y de la represión y el tema me atrajo. Aquí también le confieso que jugó un factor psicológico primario, pues yo, que tenía como objetivo político y por eso había entrado en política la defensa de una Cataluña plural integrada en España y el combate contra el separatismo catalán, me habían dejado sin causa, pues no me dejaron continuar esa lucha porque me enviaron a Bruselas. Pensé que esa pobre gente necesitaba ayuda y me reuní con la líder opositora Maryam Rayavi y me convenció. Estuve con ella y a partir de este momento empecé mi trabajo con ellos, tanto en mis años de Parlamento Europeo, que fueron 15, como después, en los que he seguido plenamente activo apoyándoles.

P. Desde que fue objeto de un intento de asesinato por parte de un grupo de sicarios que, según la Audiencia Nacional, simpatizaba con el régimen de los Ayatolás, usted está obligado a tener escolta. ¿Con la muerte de Jameneí está más seguro?

R. Pues, me gustaría poder contestar que sí, pero me temo que es que no. Por dos razones, una, porque un régimen de esta naturaleza cuando está contra las cuerdas, como un animal herido, pues puede dar zarpazos más peligrosos. AdemÁs, Ali Jameneí era la cúspide del régimen, que tiene una estructura muy compleja y extendida y sigue en pie. De hecho todos los mecanismos previstos para sustituir a aquellos que han ido muriendo. Pronto tendremos otro líder supremo y si lo matan tendremos otro.

Alejo Vidal-Quadras. / José Luis Roca

Irán tiene 90 millones de habitantes y la Guardia Revolucionaria dispone de unos 200.000 efectivos. Las milicias del régimen son unos dos millones y el Ejército regular unas 400.000 personas. Y todo eso está en manos del régimen. Por eso desmontar eso, que colapse, no es fácil. Por tanto, si usted me dice: "¿está usted más seguro?" Pues no, francamente no. Solo me sentiré seguro cuando caiga el régimen y sea sustituido por una democracia. Entonces, empezaré a sentirme seguro.

P. El presunto cerebro de su atentado, Sami Bekal, sigue huido de la Justicia. De hecho se ha llegado a decir que vive en Irán.

Las noticias que yo tengo es que Sami Bekal está refugiado en Irán y que fue el organizador. Hay siete personas detenidas, porque él está huido. Entre los arrestados está el sicario que me disparó, Mehrez Ayari, que a su vez fue detenido en Países Bajos cuando iba a matar a un disidente iraní, un periodista, por cierto, cuya casa estaba vigilada por la Policía con sistemas de cámaras, y por eso lo detuvieron 'in fraganti'. Está claro que ese sicario trabajaba en asuntos de interés para la República Islámica de Irán. Mehrez Ayari ha confesado que recibió el encargo de matar a Vidal-Quadras. Pero ha tenido mucho interés en exonerar a todos los demás. Y después ha contado algunas fantasías, como que un grupo de personas muy importantes en Marruecos le encargó el asesinato. Y después ha dicho que Sami Bekal era el organizador, pero que por encima de Sami Bekal había otro superjefe y por encima de ese otro. Se ve una trama porque el último eslabón está enterado de todo.

P. Cuando sufrió el atentado usted lo tuvo claro, desde el principio señaló al régimen iraní.

R. Yo en la vida me he ganado algunos enemigos políticos, pero capaces de matar solo tenía uno, que era este. Además, en octubre de 2022 el régimen publicó una lista de gente que sancionaba y yo estaba el primero.

P. ¿El régimen iraní contrata a sicarios para matar a opositores?

R. Ha habido dos etapas. Primero lo hacían ellos mismos, la Guardia Revolucionaria o el Ministerio de Inteligencia, o se lo encargaban a sus empleados, es decir, a Hezbolá o Hamás, que son dos organizaciones terroristas. Pero con el atentado del Bar Mykonos en Berlín se montó tal escándalo diplomático que durante un tiempo pararon los atentados. Después volvieron a llevarlos a cabo, pero con el nuevo método, que era contratar o subcontratar a mafias locales, que están en el mundo de la trata de personas, en la droga y les dicen: hay que matar a fulanito, 50 000 dólares y te matan.

P. La Audiencia Nacional, que señala al regímen iraní, sabe que le hicieron seguimientos en Madrid, en una manifestación en la Plaza de Colón.

R. No hay ninguna duda de que ha sido el régimen iraní, ni una sombra de duda.

P. ¿Qué recuerda del día del atentado? ¿Llegó a ver al sicario Mehrez Ayari cuando se dirigió a usted y le dijo: hola señor?”.

R. Yo iba con el chándal, pues venía de andar del Retiro y llevaba una toalla gruesa alrededor del cuello. Y entonces cuando oí la voz me di la vuelta y entonces se produjo un primer milagro, que es que al darme la vuelta incliné la cabeza en un ángulo. El otro me iba a disparar al cuello, que es un tiro mortal, pero al hacer yo así [movimiento de cuello], me entró por la mandíbula y me atravesó la cara. Yo noté una quemadura y me acuerdo de ver sangre en el suelo. Dicen testigos que él hacía así con la pistola [como si disparara] y parece ser que se le encasquilló después del primer tiro; lo cual es otro milagro. Después la gente se acercó y el tipo se fugó en una scooter que tenía allí. Mi mujer y mi hija bajaron de casa y poco desoués llegaron la ambulancia y la Policía, pero no me acuerdo de mucho. Lo que sí hice fue, como no podía hablar, escribí 'Irán' en el teléfono. Porque la conciencia me iba y venía, o sea, tenía ratos inconsciente y despertaba, y yo veía la ambulancia. Y en una de esas cogí el teléfono y puse 'Irán', no sé si el mío o le pedí el teléfono a la enfermera, no me acuerdo muy bien.

P. También le ayudó un vecino.

R. Hubo un señor que pasaba por la calle, que es un pequeño empresario, que no nos conocíamos de nada. Cuando vio lo que pasaba, yo estaba apoyado contra un contenedor, porque hice todo posible por no caerme al suelo, él se quitó una sudadera que llevaba y me la puso contra las dos heridas de entrada y de salida, que sangraban mucho. A lo mejor me salvó porque la ambulancia llegó rápido, en 3 minutos o así. Y ahora nos hemos hecho amigos. Lo primero que hicimos fue regalarle una sudadera nueva.