Pedro Sánchez: "No vamos a normalizar la desigualdad, ni a dar un paso atrás"

Javier Vendrell Camacho

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho este domingo que no permitirá que el odio sustituya a los derechos y que se normalice la desigualdad: "no dejaremos que el pasado avance".

