Podemos
Irene Montero denuncia amenazas de muerte de un grupo neonazi y pide protección
Según ha informado la eurodiputada, se trata de una organización calificada de terrorista por el FBI
EFE
La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha denunciado ante la Policía Nacional que ha recibido amenazas de muerte por parte de una organización neonazi, calificada de terrorista por el FBI, y ha pedido protección al Ministerio del Interior.
Montero ha recibido estas amenazas de muerte "en los últimos días", según han informado fuentes de Podemos, que explican que en dichas amenazas se señala el domicilio de la eurodiputada, en el que residen sus hijos menores de edad y su pareja.
Las amenazas de muerte parten de una organización de extrema derecha considerada terrorista por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI, según ha informado la formación morada, que no ha detallado por el momento de qué grupo se trata.
Por estos hechos, Montero ha pedido al Ministerio de Interior que garantice su protección y la de su familia.
