Sánchez mete de lleno el 'No a la guerra' en campaña y lo agita como símbolo de patriotismo: "Decir no a la guerra es decir sí a la soberanía de la nación; es un orgullo ser español"

Pedro Sánchez ha metido como un cañón este sábado el No a la guerra en plena campaña de las elecciones de Castilla y León del 15 de marzo. El presidente del Gobierno ha levantado al público asistente al mitin central de campaña, que se ha celebrado este sábado en Soria, en busca de una movilización que permita al PSOE dar la campanada en los comicios autonómicos de una tierra que lleva 39 años en manos del PP. Y lo ha hecho haciendo una llamada al patriotismo porque "decir no a la guerra es decir sí a la soberanía de la nación española".

Con la imagen gigante de una bandera de España ondeante detrás, Sánchez ha reivindicado en Castilla y León que España "no está sola", como acusan el PP y Vox al Gobierno. Al revés: "Somos los primeros porque muchos gobiernos están ahora posicionándose en contra de esta guerra". "Nosotros no estamos solos, los que están solos con los que defienden lo indefendible", ha clamado en referencia a los populares y a Vox.

A estos dos partidos les ha acusado de "apoyar la guerra" porque "confunden soberanía con servilismo" y ha calificado a las dos formaciones de ser unos "hipócritas" porque "es muy fácil ser belicoso a costa del bolsillo de los demás".

Banderas españolas entre el público

En una tierra donde hacen mucho daño los pactos del PSOE con ERC o con Junts per Catalunya, el líder socialista ha querido apelar al "orgullo de ser español" al reivindicar la posición española en contra de la intervención en Irán: "Este es nuestro posicionamiento; lo defendemos con respeto y humildad, pero también con determinación y firmeza", ha dicho, "y viendo el efecto internacional que ha tenido, puedo decir que es un orgullo ser español", ha proclamado, poniendo en pie a todo el auditorio castellano, entre el que se ondeaban varias banderas españolas junto a otras del PSOE o de Castilla y León.

Sánchez ha protagonizado este sábado su segundo mitin en la campaña electoral ante unas 700 personas que abarrotaron el teatro Palacio de la Audiencia, en plena plaza Mayor de Soria -otras 200 se quedaron fuera del recinto, según la organización-. En varias ocasiones antes y durante el acto, el público ha coreado con entusiasmo el "No a la guerra" que ya se hizo famoso en 2003 contra la guerra de Irak

Este "no a la guerra" es "más que un sí a la paz", ha explicado un exultante Sánchez durante su intervención, porque "es la forma de proyectar a España y saber qué papel debe y puede jugar España en el contexto europeo", ha clamado.

El líder socialista ha dedicado la mayor parte de su discurso al No a la guerra, pero quiso que el fin de su intervención estuviera dedicado a las mujeres y al 8 de marzo, ya que el Día de la Mujer se celebra el domingo, para reivindicar que "el PSOE es un partido feminista".

Pedro Sánchez junto al candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, saludan durante el acto de Soria. / Concha Ortega Oroz / Europa Press

Antes que él, el candidato a presidir la Junta y alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha animado a "buscar la paz desde la democracia". El regidor ha animado a "ponerse del lado bueno de la historia" y "al lado de Pedro Sánchez", porque "la paz se consigue a base de valientes".

La segunda incursión en la campaña de Castilla y León de Pedro Sánchez se celebró en un teatro abarrotado. Como ya pasó en Burgos, en el anterior mitin de Sánchez en campaña, el público se mostró muy animado, ahora incluso más porque cuenta con una motivación fuerte, simple y contundente: la posición internacional de Pedro Sánchez contra de la guerra de Irán, una postura que ha arrastrado después a otros líderes internacionales.

Desde el pasado miércoles, cuando el presidente recuperó el No a la guerra como respuesta a las amenazas de Trump contra España, este mantra se ha convertido en el leitmotiv de la campaña electoral. Esta misma frase movilizó y unió al partido y a gran parte de la izquierda en 2003, un año antes de la primera victoria electoral de José Luis Rodríguez Zapatero.

"La paz y el feminismo"

Carlos Martínez ha reivindicado en su discurso "la paz y el feminismo". "Buscar la paz es reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres", por eso ha sido siempre "un eje vertebrador del proyecto del PSOE". El alcalde ha acusado al PP de "mirar para otro lado". Y en plena competición en su provincia con Soria ¡Ya!, que ganó las elecciones autonómicas en la provincia en 2022, Martínez ha reivindicado que el PSOE "es el partido más leonesista, el partido más sorianista porque somos el partido que defiende a la gente, somos la alternativa".

Martínez jugaba este sábado en casa. El ahora líder de los socialistas castellanoleoneses es alcalde de la capital castellana desde 2007, cuando ganó al PP por la mínima. A partir de los comicios de 2011 ha encadenado cuatro mayorías absolutas que le convierten en el alcalde socialista con más éxito de España, solo comparable a los regidores de Málaga, Francisco de la Torre, o Ceuta, Juan Jesús Vivas, ambos del PP.

En vísperas del Día de la Mujer, la ministra de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo intervino para reivindicar que el 70% de los españoles rechaza la guerra y que "en el mundo, te quieren a ti [dirigiéndose a Sánchez] porque representas la democracia, la paz y la civilización, por eso decimos contigo ¡no a la guerra!"

Redondo ha acusado al PP de aliarse con "la extrema derecha negacionista de la violencia machista que quiere devolvernos al pasado", como se ha demostrado en "esta legislatura de la vergüenza" en Castilla y León donde "las mujeres hemos sido la moneda de cambio". La ministra recordó que esta legislatura comenzó en Castilla y León "negando la violencia de género", "intentando que las mujeres que quisieran abortar tuvieran que escuchar antes el latido del feto" o reduciendo los presupuestos y las instituciones de igualdad: "Nos quieren borrar del mapa, encerrar en las casas y no lo van a lograr", aseguró la exconcejala en el Ayuntamiento de Valladolid.