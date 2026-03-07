En Soria
Directo | Sánchez interviene en un mitin de campaña de las elecciones de Castilla y León
También intervendrán la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez
Redacción
Madrid
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en un acto de partido con motivo de las elecciones de Castilla y León y del Día de la Mujer de este 8 de marzo, en el que también intervienen la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez.
- Cancelado el vuelo de regreso de los 30 turistas de Montilla atrapados en Dubái por la guerra con Irán
- Adiós a la calima, pero la lluvia se queda en Córdoba hasta después del fin de semana, según la Aemet
- La directora del Centro Cívico de La Fuensanta atrapada en Tailandia: de un viaje mochilero a una lección de vida ante la incertidumbre y la guerra
- Estos son los 31 primeros cursos gratuitos de Empleo para la Base Logística del Ejército en Córdoba
- El alcalde de Córdoba lamenta la ausencia de Air Nostrum pero busca ampliar rutas aéreas nacionales e internacionales
- Urbanismo estudia incluir en el PGOM la posibilidad de construir edificios de viviendas con más de siete plantas
- ¿A dónde se puede volar desde el aeropuerto de Córdoba? Destinos, horarios y frecuencias
- El proyecto para el hotel en Bodegas Campos y la conexión de Badanas con la Ribera sigue adelante