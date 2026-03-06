El PP exige a Sánchez que consulte al Congreso el envío de una fragata a Chipre

El Partido Popular ha exigido a Pedro Sánchez que someta a la votación del Parlamento el envío de la fragata a Chipre, que anunció el jueves el Gobierno, y le ha acusado de no tener como lema 'No a la guerra', sino 'No al Congreso', según han asegurado fuentes del PP, quienes recuerdan que desde 2026 los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy han pedido 26 autorizaciones para enviar tropas al exterior.

Por ello, el PP pedirá que Pedro Sánchez informe a los españoles compareciendo en el Congreso y que lleve a la Cámara Baja "de inmediato" la autorización como exige la Ley de Defensa Nacional para poder enviar la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre, tras ser atacada la base británica que hay en este territorio. "Así podremos saber en sede parlamentaria lo que opinan de las maniobras de Sánchez los que apoyan a Sánchez", exclaman las mismas fuentes. En este sentido, recuerdan que el buque de guerra "más avanzado de la Armada" que se ha enviado a "zona de conflicto" y sus soldados se van a exponer a ser atacados en un área donde ya hay nuevas operaciones militares activas.

El respaldo de los socios

Desde el PP advierten de que Pedro Sánchez "no puede poner en peligro la vida" de los militares españoles sin la autorización del Congreso y recuerdan que esta misión no cuenta con el respaldo de "varios de los partidos que, con su apoyo parlamentario mantienen encendido el respirador al presidente del Gobierno". Además, estas fuentes 'populares' advierten al jefe del Ejecutivo que el principal partido de España, en referencia al PP, "no puede enterarse por la televisión" de que la fragata más avanzada, municionada y preparada de España para entrar en combate "zarpa a una zona de conflicto".

En su opinión, el lema de Sánchez no es "No a la guerra", es "No al Congreso" porque evita cualquier tipo de límites establecido por Ley y el debate y "gobierna como si el poder ejecutivo prevaleciese sobre todos los demás".

En este sentido, le recuerdan que desde el año 2006, los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy pidieron hasta 26 autorizaciones al Congreso en Pleno o Comisión para que el Ejército español participara en operaciones de todo tipo en el exterior.

La última petición, en 2018

Así, señalan que la última petición fue en 2018, cuando se solicitó autorización para incrementar la dotación de efectivos en la misión de la UE en Mali. "Desde entonces nunca una operación militar ha sido sometida a la consideración de la Cámara porque Pedro Sánchez entiende que el Ejército es suyo, no de todos los españoles", han remachado.

La primera solicitud fue realizada en 2006 para que se autorizara por parte del Congreso de los Diputados el incremento de efectivos de las Fuerzas Armadas entonces destinados en la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán. Desde entonces se han realizado un total de 26 solicitudes de autorización para enviar efectivos a República Democrática del Congo, Líbano, Chad y República Centroafricana, Somalia, Haití, Uganda, Libia, Mali e Irak.