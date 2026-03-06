Procesado el exjefe de la UDEF que tenía 20 millones en su casa fruto del narcotráfico, blanqueo y cohecho

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha procesado al exjefe de la UDEF en Madrid Óscar Sánchez, quien escondía 20 millones de euros emparedados en su casa presuntamente fruto del narcotráfico, por delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, cohecho y revelación de secretos.

En un auto, notificado este viernes, el titular de la Plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (antiguo Juzgado Central de Instrucción 1), procesa también por delito de blanqueo de capitales a otras tres personas físicas, entre ellas la mujer de Sánchez Gil -también policía- y la hermana de esta, y a cinco jurídicas - fundamentalmente las empresas pantalla utilizadas para canalizar las ganancias por el tráfico de drogas-.

El magistrado explica que los indicios recabados se desprenden de las conversaciones telefónicas interceptadas, las vigilancias efectuadas y los informes policiales elaborados a raíz de la documentación y dispositivos informáticos incautados en los registros practicados en el marco de esta investigación.

Según los investigadores, el exjefe de la UDEF, en prisión provisional desde su detención en 2024, daría cobertura a la entrada de droga en contenedores y se sospecha que cobraba cerca de un millón de euros por cada entrada que facilitaba a la organización. Su detención se produjo a raíz de una operación en la que se intervino un contenedor con 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras (Cádiz) el pasado mes de octubre. A este grupo organizado se le atribuye la introducción de 73 toneladas de cocaína en contenedores marítimos por valor de más de 2.000 millones de euros.

Antes de que se notificara el procesamiento, el juez ya tenía prevista su comparecencia para el próximo lunes para prestar declaración voluntaria.

El pasado mes de febrero, el juez De Jorge ya procesó al presunto líder de esta red de narcotráfico, Ignacio Torán, así como a Alejandro Salgado, el Tigre, presunto miembro de la organización sobre el que pesa una orden de detención y al que se situó en Dubái, ciudad en la que se estima que Torán posee un patrimonio inmobiliario de más de 20 millones de euros.

En aquella ocasión fueron procesadas un total de quince personas físicas y también jurídicas, fundamentalmente empresas utilizadas para camuflar la entrada de droga y para el blanqueo.

La Policía cree que Torán y otro investigado "detentaban cantidades millonarias" gestionadas a través de servicios de banca anidada en Santo Tomé y Príncipe con plataformas a las que ha vinculado con otro de los investigados en esta causa, Francisco de Borbón, quien fue detenido en febrero en Marbella (Málaga) y quedó en libertad bajo fianza de 50.000 euros.