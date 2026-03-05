Violencia digital
El juez Marchena aboga por "acabar con el anonimato" en las redes sociales para perseguir delitos contra la dignidad
El magistrado del Supremo participa en un encuentro en el Congreso sobre violencia digital de género
"Acabar con el anonimato" en las redes sociales. A pesar de admitir que puede tener detractores, es la propuesta que ha lanzado este jueves el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena para mejorar la respuesta jurídica ante los delitos contra la dignidad, que afectan en gran medida a las mujeres.
El magistrado ha intervenido en una mesa sobre violencia digital de género organizada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid en el Congreso de los Diputados, en el que ha abogado por la "lucha concertada de todas las instituciones" para reivindicar la dignidad de las personas, muchas veces mancillada en redes sociales bajo seudónimo.
"Estamos contribuyendo a algo que es tremendamente perturbador", ha manifestado para apuntar que en muchas ocasiones quienes reivindican la libertad de expresión utilizan las redes "para denigrar a su pareja, a un juez o a cualquier ciudadano" a través de un derecho que no ejercen ellos mismos, sino "el Cid Campeador, Aristóteles o una serie alfanumérica".
Suscríbete para seguir leyendo
- El agua sigue saliendo del suelo de la aldea de El Higueral: 'La solución es a largo plazo
- Ángel Torres anuncia su adiós a la presidencia del Getafe en 2028
- La Diputación de Córdoba entrega las obras de mejora de la carretera A-4200 que une Bujalance y Valenzuela
- ¿Lloverá esta Semana Santa en Córdoba? Los meteorólogos dan el primer dato y piden paciencia a los cofrades
- La Junta de Andalucía adjudica a Luis Piña SA (Masymas) el servicio de tarjetas monedero para familias vulnerables en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba refuerza el control del tráfico con cuatro nuevas cámaras de última tecnología en puntos clave
- Pisos, tierras, coches y joyas: este es el patrimonio de los concejales del Ayuntamiento de Córdoba
- El Córdoba CF estudia endurecer el reglamento de comportamiento interno de sus abonados