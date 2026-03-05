Baldoví, tras reunirse con Oltra y hablar sobre su regreso: "La veo en forma y fuerte"

Quedaron y hablaron y no fue exactamente del tiempo. El síndic de Compromís en las Corts, Joan Baldoví, ha enmarcado el encuentro "privado" que mantuvo hace unas semanas con la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra en la "normalidad", aunque ha confirmado que hablaron, entre otras cosas, de su "reincorporación a la política" y ha asegurado que vio a la exdirigente valenciana "en forma y fuerte".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este miércoles en los pasillos de la cámara autonómica, al ser preguntado por informaciones publicadas que revelan un encuentro entre Baldoví y Oltra días antes de que la Audiencia Provincial de Valencia ordenara abrir juicio oral contra la exvicepresidenta y su equipo en Conselleria por la causa del supuesto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido entre los años 2016 y 2017.

Baldoví ha afirmado que se trataba de una reunión "que entra dentro de la normalidad", como supone el hecho de que "personas del mismo partido se reúnen", y más en el caso de Oltra, que ha sido alguien que "ha significado tanto para este partido". Pero ha recalcado que fue un encuentro "privado" en el que hablaron "de todo, de política, de su vuelta, de todo". "Las reuniones de carácter privado son privadas y, por tanto, no voy a desvelar qué es lo que se habló, pero hablamos de todo y con mucha afabilidad", ha expresado.

Preguntado sobre cuándo fue la última vez que se había reunido con ella, Baldoví ha apuntado que estuvieron "hablando el día del homenaje de las víctimas de la dana" y que también coincidieron en la manifestación por el Día de la Mujer, además de haber conversado por teléfono "otras veces".

Sobre si en este encuentro abordaron el hipotético regreso de Oltra a la política para encabezar la candidatura de Compromís al Ayuntamiento de València, el síndic de la coalición ha subrayado que hablaron "de su reincorporación a la política, pero siempre" partiendo de la "decisión personal" de ella y de la "colectiva" de Compromís. "Si nos vemos no es para hablar del tiempo", ha bromeado.

"Con fuerza"

También ha desvelado que hablaron de "cómo se encontraba ella" y, al respecto, ha asegurado que la vio "en forma, fuerte y 'assaonà', que quiere decir con fuerza". En este punto, ha resaltado que Oltra recibió un premio en Xàtiva (Valencia), donde coincidió con diputados de la coalición, que la vieron pronunciando allí un discurso "muy potente, muy actual y con muchas ganas".

Además, ha insistido en la decisión "absolutamente inexplicable" de la Audiencia de Valencia de abrir juicio oral contra ella: "Juzgar a una persona sin ningún indicio es algo que no entiende ninguna persona del mundo, y dos jueces diferentes más el fiscal han dicho que no hay ningún indicio después de una instrucción de tres años".

Noticias relacionadas

Es más, Baldoví ha asegurado que se sentiría "muy desprotegido" si abrieran un caso contra él "sin tener ningún indicio". "La justicia se tiene que basar en indicios sólidos para abrir una cosa tan seria como es un juicio", ha zanjado.