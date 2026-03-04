Sara Fernández

Pedro Sánchez responde a Trump: "La posición de España se resume en cuatro palabras, 'no a la guerra'"

El presidente del gobierno carca contra contra la guerra de Irak: "Hace 11 años otra administración estadounidense nos arrastró a otra guerra". Sánchez recuerda que aquella guerra señala que la guerra de Irak supuso todo lo contrario a sus objetivos y "desencadenó la mayor oleada de inseguridad desde la caidad del muro de Berlín". Más información