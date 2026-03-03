Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tras inhibirse la juez de Plaza de Castilla

La Audiencia Nacional asume la investigación del caso Plus Ultra

El juez Calama mantiene el secreto de las actuaciones acordado por los juzgados de Plaza de Castilla en el que empezó a investigarse la causa

Tono Calleja Flórez

Ángeles Vázquez

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aceptado la competencia para instruir la causa en la que se investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra en un auto en el que mantiene el secreto de las actuaciones. 

En su resolución, el magistrado ha reclamado las actuaciones al juzgado de Madrid que hasta ahora investigaba este procedimiento y que la pasada semana se inhibió en favor del tribunal especializado al entender que la envergadura de las pesquisas que tenía entre manos superaba las competencias de los juzgados de Instrucción madrileños y era conveniente remitir las actuaciones a la Audiencia Nacional.

Calama, titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, ha asumido el caso como juez de la Plaza 2, a la que correspondió la causa por antecedentes, al haberse abstenido el titular de esta última, el magistrado Ismael Moreno.  

