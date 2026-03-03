Para continuar las pesquisas
La Audiencia Nacional acepta que un médico gazatí ejerza la acusación particular en la causa contra Sidenor
El juez De Jorge ha aceptado que el testigo pueda acusar en el procedimiento abierto por contrabando y conspiración para el genocidio de Israel sobre Palestina
El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha aceptado que el médico gazatí Refaat Alathamna, al que este lunes tomó declaración como testigo, ejerza la acusación particular en la causa en la que tiene imputados por delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y a dos de sus directivos por la venta de más de 42 toneladas de acero a las compañías Israelíes Military Industries (IMSI) e Israel Weapons Industries con conocimiento de que se trata de fabricantes de armas, tanto pesadas como ligeras, y de que el material vendido iba a ser utilizado para la fabricación de armamento.
Alathamna, que es solicitante de asilo en España, relató al juez las condiciones en las que vivieron tanto él como su familia los dos años que soportaron los bombardeos israelíes de la franja. En ese tiempo, él, que trabajaba como médico de un hospital europeo, su esposa y sus seis hijos tuvieron que desplazarse hasta en 12 ocasiones de forma forzosa. Alathamna, que lleva tres meses en España, se convirtió así en la primera víctima del genocidio palestino que declara en un juzgado occidental.
En un auto, el magistrado acepta la petición de Alathamna, fundamental para poder seguir adelante con las pesquisas, dado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto a la investigación.
