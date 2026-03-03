Los agentes de Vigilancia Aduanera condenan la ausencia de su cuerpo policial en Sicur

Lo han vivido como un episodio más de marginación con respecto a las otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Vigilancia Aduanera y sus aportaciones a la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico han estado ausentes en la reciente edición de la feria Sicur.

Celebrada en el recinto ferial Ifema de Madrid, Sicur es el principal punto de encuentro de la seguridad privada y pública, y en ella participan amplias representaciones de la Policía Nacional, la Guardia Civil, el cuerpo de Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza, pero no el SVA..

La plataforma sindical JUSVA de agentes de la policía de Hacienda, la más veterana del Estado, ha emitido una nota de queja en la que reclama “mayor visibilidad para el Servicio de Vigilancia Aduanera en los foros internacionales de seguridad”.

El presidente de JUSVA, Jorge Samblás, considera de “importancia estratégica” que el SVA “tenga presencia activa en los principales foros del sector de la seguridad, como Sicur”.

En opinión del dirigente del colectivo de la policía aduanera, el SVA ha estado ausente del “mayor escaparate nacional de seguridad integral”. La participación de Policía, Guardia Civil y otros cuerpos en ese foro “refuerza su valor institucional, dejando ver a la ciudadanía sus capacidades y demostrando el valor que tienen para la sociedad”.

Desconocidos

JUSVA ha indicado en su comunicado que participar en este tipo de encuentros del sector sirve para “acceder a la innovación tecnológica aplicada a la vigilancia marítima y aduanera”, hacer una agenda de “contactos estratégicos” con otras fuerzas policiales, empresarios del sector y entidades internacionales y “reforzar la cooperación operativa en la lucha contra el crimen organizado transnacional”.

JUSVA deplora que la constatada "ausencia o escasa visibilidad del SVA en estos espacios” y la no participación de sus profesionales supone para el cuerpo “perder una herramienta fundamental” en el objetivo del colectivo de “consolidar su posición dentro del sistema de seguridad del Estado”, un ecosistema de fuerzas de seguridad pública en el que los agentes policiales de la Agencia Tributaria participan de hecho, pero discretamente, y, en ocasiones con pérdidas humanas.

Para el colectivo de agentes de Vigilancia Aduanera, la policía de Hacienda sigue siendo la gran desconocida de las fuerzas españolas de seguridad, pese a sus aportaciones en la lucha antinarco o en investigaciones clave del blanqueo de capitales -pues sus agentes manejan una información de gran calidad-, y con profesionales, dice Samblás, “que están al servicio del pueblo en las misiones más delicadas 24 horas al día durante 365 días al año, codo con codo junto al resto de fuerzas de seguridad del Estado”, pese a un notable escalón salarial con respecto a los demás cuerposque, de hecho, fue una de las razones del nacimiento de la plataforma.