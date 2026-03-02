Puente duda de que adelantar las generales beneficie a los candidatos municipales del PSOE: "Sánchez hará lo mejor para el país"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha rechazado este lunes la idea de varios líderes autonómicos y locales del PSOE que consideran que sería positivo adelantar las elecciones generales para que sean antes que las municipales de mayo de 2027: "No acabo de entender cuál es el razonamiento por el cual se irá a las elecciones autonómicas y municipales en mejor situación si se adelantan las generales". Y ha defendido que la única persona que puede decidirlo es el presidente Pedro Sánchez, que "hará lo que considera mejor para el país".

En Los Desayunos del Ateneo de Madrid, el dirigente socialista ha recordado lo que ocurrió en 2023, cuando el PSOE perdió las elecciones autonómicas y locales de mayo y después pudo gobernar tras los comicios generales de julio. "Yo entonces perdí la Alcaldía de Valladolid, y no considero que la culpa fuera del presidente del Gobierno", ha asegurado, "aunque sí es verdad que el debate nacional estuvo ahí y sin ese es debate probablemente no hubiera dejado de ser alcalde". Acto seguido, ha recordado que la intención declarada de Sánchez es "agotar el mandato".

El ministro ha rechazado que sea el momento de abrir ningún tipo de debate sucesorio en su partido. Preguntado directamente si él podría ser el sucesor del líder del PSOE, ha calificado ese debate como "extemporáneo" porque "queda Pedro Sánchez para rato". "Él es nuestro mejor activo y nuestro mejor candidato", ha zanjado, sin querer valorar si él o cualquier otro dirigente podrían optar a una hipotética sucesión.

El titular de Transportes se ha referido a la guerra de Oriente Medio y ha calificado la postura de Francia, Reino Unido y Alemania como "de sumisión" ante el presidente estadounidense, Donald Trump, algo que considera "muy malo" para Europa.

Puente ha mostrado su "enorme preocupación" por los ataques de Estados Unidos e Israel y ha asegurado que no entiende "cuál es el propósito" de los mismos. "No sabemos muy bien si lo que se pretende es un cambio de régimen y si esta es la mejor forma de hacerlo", ha añadido. El ministro ha dudado de que el ataque responda a la necesidad de eliminar un "arsenal nuclear potencial" cuando hace unos meses "se aseguró que estaba completamente destruido".

Noticias relacionadas

Preguntado por su estilo afilado y su agresividad contra algunos medios de comunicación, Puente ha dicho que actúa "en defensa propia" y que se niega a "responder con una mano atada a la espalda" cuando al Gobierno y al PSOE les atacan "con los dos brazos y utilizando las dos piernas". "Hoy se llama medios de comunicación a cualquier cosa", ha añadido, y ha calificado como "un exceso" denominar así quienes hacen del bulo, la mentira o la intoxicación su forma habitual de actuar".