La llorera de Juanma Moreno pone el broche a una legislatura que está ya agotada

¿Cuándo vas a convocar las elecciones? Fue la pregunta que más le hicieron al presidente andaluz Juanma Moreno este 28F, Día de Andalucía. Y el consejo o petición que más veces recibió fue que no espere mucho más, que ponga ya fin a una legislatura que está agotada. La llorera del presidente Moreno sobre las tablas del Teatro de la Maestranza en la entrega de las Medallas de Andalucía refleja ese agotamiento. El presidente estaba agotado como la legislatura, que ha tocado a su fin.

Han sido dos meses en Andalucía que han pasado arrollándonos como si fueran dos años. De la tragedia de Adamuz al tren de borrascas, cuando nos hemos dado cuenta este 2026 nos ha dejado ya exhaustos y no ha hecho más que empezar. Semanas durísimas que acusan la sensación de fin de mandato, de que ya estamos en el tiempo de descuento y de que la legislatura tocó a su fin, está exprimida y centrifugada.

Llanto incontrolable

El cansancio hace mella, posiblemente también fue detonante de esa incapacidad de controlar el llanto por parte del presidente de la Junta. Ya le pasó en una rueda de prensa en Adamuz. Había leído el discurso del 28F unas 30 veces, sabía perfectamente que había una parte sensible, lo de Adamuz requiere de terapeuta para todos los profesionales que han vivido la tragedia. Nunca había llorado en los ensayos. Moreno se pasó la gala bromeando con la modelo y presentadora Eva González, que es la que siempre llora y que este año lo hizo doble como premiada con una Medalla. Manuel Carrasco, Hijo Predilecto de Andalucía, hizo un discurso reivindicativo y emotivo, de defensa de sus raíces, de la humildad de su familia y de su pueblo. También lloró.

A Moreno le tocó subir a ese escenario en una nube de emociones e hizo pasar un mal rato eterno a su equipo y a su familia cuando empezó a dar síntomas de que no iba a poder seguir y terminar la lectura de su discurso. Lo pensó. Dejarlo a medias, pedir perdón y sentarse. La periodista Isabel Jiménez, que presentó con buen nivel la gala, subió al escenario a darle un abrazo rompiendo el protocolo. Luego pidió disculpas por haberse saltado las reglas pero gracias a ese gesto, Moreno pudo tomar aire para terminar lo que había ido a hacer: dar el pistoletazo de salida hacia las elecciones en un discurso que demostró cómo va a ser la campaña. Más marca Juanma que nunca, una apuesta por lo humano, por las emociones y por poner al presidente, a su persona, por delante de su gestión y de las siglas del PP.

Buscando una fecha

Es cuestión de buscar una fecha y el presidente andaluz aún no se ha sentado con la agenda por delante. Todo su entorno comparte ese diagnóstico de que cuanto antes mejor, desde el núcleo duro del PP andaluz hasta su equipo de San Telmo, los empresarios que acudieron a la copa posterior que se sirve en la sede la Junta, los periodistas y hasta su mejor asesora, la politóloga Manuela Villena, que además de su mujer y la mejor embajadora de la moda andaluza, es una cabeza de análisis político brillante y quien da los consejos que más escucha el presidente. Sin embargo, no es fácil encontrar el momento.

La visita del Papa a España, del 6 al 12 de junio, es un nuevo factor en el calendario. Muchos andaluces, votantes del PP, se desplazarán a ver a León XIV y esto entra también en el bombo del que tiene que salir la noche electoral. La sucesión de fiestas pesa: Semana Santa, Feria y El Rocío. Dijo Moreno que iba a disolver en abril y llegar a junio pero tenemos muchas posibilidades de que sea antes, a principios de mayo. La ley más importante, el Presupuesto andaluz está. Desde que convoque hasta que se abran las urnas deben pasar, por ley, 54 días.

Así que bajo un día espléndido, con un sol radiante secando el moho y la tristeza de tantas jornadas de lluvia intensa, el 28F se cerró en el tradicional ágape que el Gobierno sirve en San Telmo hablando de elecciones. De emociones. De lágrimas. Y con Moreno pidiendo una tregua y tomándose una tapita de arroz junto a su madre, que sufría por no verlo comer.

Los sondeos internos del PP dicen que Moreno ha remontado tras la crisis de los cribados y que la gestión de Adamuz y las borrascas han permitido recuperar la erosión por los problemas de la sanidad pública. Es un buen momento para el PP para abrir las urnas. Confiesan que les interesa, de verdad, que el PSOE mejore y suba un poco y que Vox baje y se desinfle pero esperar a junio sería arriesgar.

Moreno no quiso hablar de Vox y en su equipo dejan muy claro que el documento marco que ha trazado Génova tras un acuerdo de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal no va a cruzar Despeñaperros. Al barón andaluz, insisten los suyos, no le marca el guion nadie.

Si Isabel Díaz Ayuso o María Jesús Montero hubieran llorado en un discurso público como lo hizo ayer Moreno habría memes en las redes y comentarios sesudos hablando de impostura, de inestabilidad emocional, de políticas desbordadas y superadas por los acontecimientos. El buen momento del presidente andaluz lo demuestra que nadie lo ha criticado abiertamente por sus lágrimas. Es humano. Como Manuel Carrasco, que hizo posiblemente sin saberlo el discurso más político y reivindicativo de una gala que se parece más a los Grammy que al Día de Andalucía. Qué pena no haber podido decirle a Carrasco que estuvo brillante. Un guardaespaldas como un armario empotrado impedía que nadie se acercara al onubense durante la copa posterior en San Telmo. No hubo nunca antes nadie con seguridad privada en los jardines de San Telmo. Estuvo muy grande, casi tan grande como su guardaespaldas.