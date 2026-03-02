Directo | Zapatero declara en la comisión del caso Koldo en el Senado

El expresidente del Gobierno del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero está citado este lunes en la comisión de investigación del caso Koldo que se desarrolla en el Senado para responder a las preguntas que le hagan los parlamentarios sobre si participó en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Pero también será interpelado, con toda seguridad, por el cobro, por parte de él y de sus hijas, de unos 600.000 euros de la empresa Análisis Relevante, propiedad de su amigo Julio Martínez Martínez. Este empresario fue uno de los detenidos en el caso Plus Ultra por orden de la magistrada de Madrid, María Esperanza Collazos.

Según ha reconocido el propio Julio Martínez Martínez, su empresa ingresó unos 450.000 de Plus Ultra por hacer gestiones vinculadas a la operativa de la compañía en el país sudamericano. Y gracias a sus supuestas gestiones en Caracas, la aerolínea logró en 2020 y 2021, en plena extensión de la pandemia del coronavirus, que el Gobierno de Nicolás Maduro le permitiera fletar aviones para repatriar a ciudadanos españoles desde Venezuela. Desde el 25 de marzo de 2020 la aerolínea realizó 56 vuelos de repatriación.

La comparecencia de Zapatero se produce días después de que se conociera que la jueza de Madrid se había inhibido ante el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama, pues el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, se abstuvo hace más de un año de analizar la querella que interpuso la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público acusa a los investigados del presunto blanqueo de "fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía (fondos públicos de programas de distribución de alimentos subsidiados -CLAP- y ventas de oro del Banco de Venezuela)", según especificaba un auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Estas son las cinco incógnitas que deberá aclarar Zapatero en el Senado:

Víctor Ábalos, hijo del exministro José Luis Ábalos, ha denunciado en la prensa las supuestas presiones ejercidas por el expresidente Zapatero para que se llevara a cabo en 2021 el rescate de la aerolínea. Ha asegurado, incluso, que su padre no tuvo conocimiento hasta que llegó al Consejo de Ministros un asunto que dependía de su ministerio: otorgar a Plus Ultra la condición de empresa estratégica, que era un requisito sin el que no podía recibir la ayuda de la SEPI.

Por su parte, el ex secretario de Estado Pedro Saura ha rechazado haber recibido cualquier presión de Zapatero, que a su vez también ha negado haber realizado cualquier gestión para que se concedieran dos préstamos de 53 millones a la aerolínea.

La empresa Análisis Relevante SL, que cobró unos 450.000 euros de Plus Ultra fue creada en 2020 por un grupo de amigos. Todos ellos con vínculos con Zapatero. Además de Julio Martínez Martínez, que siempre ha encabezado la firma, fue accionista Sergio Sánchez, actual director de Relaciones Institucionales de Movistar Plus. Se hizo con el 25% del capital de la sociedad. Según el diario 'El Mundo' otro de los promotores de la empresa sería el actual presidente de Movistar Plus, Javier de Paz.

Las investigaciones periodísticas han desvelado que el amigo de Zapatero Julio Martínez Martínez facturó al menos 450.000 euros de Plus Ultra. Sin embargo, se desconoce de qué otras empresas cobró, y si estas sociedades son españolas. Al negar relevancia a los ingresos que percibió de Análisis Relevante SL, el expresidente del Gobierno defendió que sus ingresos por otras actividades eran muy superiores. Esa aseveración dará pie a los senadores, con toda seguridad, para preguntarle a Zapatero a qué otras firmas cobró por sus "asesorías globales".

Zapatero por las "asesorías globales" cobró unos 450.000 euros y sus hijas, por maquetar los textos, unos 200.000 euros, según 'El Mundo'. Sin embargo, Sergio Sánchez, ahora un importante cargo en Movistar Plus, solo percibió 18.000 euros. ¿Cómo puede ser eso le preguntarán en el Senado? Este empresario, que fue portavoz de prensa del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), explicó al rotativo madrileño que ingresó esa cantidad en seis años "por la redacción y preparación de informes". También defendió que todas las operaciones fueron declaradas a Hacienda, y que lo dicho "puede ser demostrado documentalmente". Dispondrá Zapatero de la documentación que pruebas las supuestas "asesorías globales".

¿Cómo es posible que su amigo Julio Martínez Martínez, un empresario español, tuviera tanta preeminencia en el Gobierno de Maduro,? ¿Cómo logró en 2020 "Julito", como le llama de forma cercana el expresidente del Gobierno, que el régimen de Caracas autorizara los vuelos de repatriación a Plus Ultra en plena pandemia? Esta es otra de las incógnitas que deberá desvelar Zapatero, quien para los senadores de los partidos de la oposición pudo ser la persona que en realidad logró por su relación con Maduro y Delcy Rodríguez ese negocio para la aerolínea. La compañía aérea tenía en esas fechas una situación económica tan negativa que necesitó de un rescate de 53 millones por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Estatales (SEPI).