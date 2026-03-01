Albares confirma que no hay ningún español fallecido ni herido en los bombardeos en Oriente Próximo
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha informado este domingo que no hay víctimas españolas en el ataque de EEUU e Israel sobre Irán y la posterior respuesta de este país, tras una reunión mantenida por videoconferencia con todos los embajadores en la región de Oriente Medio para evaluar la situación país por país. Más información
