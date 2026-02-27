Una denuncia por acoso sexual en el PSOE de Gijón obliga a suspender de militancia un miembro de la ejecutiva del partido

El exconcejal y miembro de la ejecutiva local del PSOE de Gijón, Iván Álvarez Raja, ha sido suspendido como militante del PSOE por orden de la dirección nacional del partido tras la denuncia interna contra él por un supuesto caso de acoso sexual.

La denuncia fue interpuesta por una afiliada del PSOE de Gijón a través de los canales internos de la organización. El supuesto caso de acoso sexual del que se acusa a un miembro de la ejecutiva local del PSOE de Gijón también se difundió a través de redes sociales, si bien en esas publicaciones no se concretaba contra quien iba dirigida la denuncia, ni quien era la denunciante.

El PSOE de Gijón, a raíz de esa difusión en redes sociales, realizó un informe, incluyendo preguntas a la persona que había alertado en redes sociales sobre la existencia de ese supuesto caso. Ese informe se hizo llegar a Madrid, canalizándolo a través de la FSA, que lo remitió a Madrid el pasado 7 de enero.

Hasta este jueves, desde Madrid no se había adoptado ninguna medida.