Investigación
Una denuncia por acoso sexual en el PSOE de Gijón obliga a suspender de militancia un miembro de la ejecutiva del partido
El exconcejal socialista de Gijón a Iván Álvarez Raja fue denunciado por una afiliada gijonesa y la decisión de su suspensión fue ordenada por Madrid
Manuel Castro
El exconcejal y miembro de la ejecutiva local del PSOE de Gijón, Iván Álvarez Raja, ha sido suspendido como militante del PSOE por orden de la dirección nacional del partido tras la denuncia interna contra él por un supuesto caso de acoso sexual.
La denuncia fue interpuesta por una afiliada del PSOE de Gijón a través de los canales internos de la organización. El supuesto caso de acoso sexual del que se acusa a un miembro de la ejecutiva local del PSOE de Gijón también se difundió a través de redes sociales, si bien en esas publicaciones no se concretaba contra quien iba dirigida la denuncia, ni quien era la denunciante.
El PSOE de Gijón, a raíz de esa difusión en redes sociales, realizó un informe, incluyendo preguntas a la persona que había alertado en redes sociales sobre la existencia de ese supuesto caso. Ese informe se hizo llegar a Madrid, canalizándolo a través de la FSA, que lo remitió a Madrid el pasado 7 de enero.
Hasta este jueves, desde Madrid no se había adoptado ninguna medida.
Suscríbete para seguir leyendo
- La aparición de un manantial en una aldea de Iznájar afecta a varias viviendas: 'Ha pasado lo mismo que en Grazalema
- El IAS-CSIC, el Ayuntamiento y Sadeco inician un estudio para frenar la expansión del avispón oriental en Córdoba
- Ximénez Iluminación elige Aguilar de la Frontera para su nuevo centro logístico en la A-304
- La Rambla despide con gratitud a las Hermanas Mercedarias, que dejan el pueblo tras 140 años
- Más hermanos y menos túnicas: el Rescatado de Córdoba se ve obligado a suspender el reparto de hábitos de adulto
- La Diputación de Córdoba destina 74.000 euros a la recuperación de la cubierta del cuartel de la Guardia Civil en Adamuz
- La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
- La Aemet avisa de la vuelta de la lluvia a Córdoba: estos son los días en que habrá que coger de nuevo el paraguas