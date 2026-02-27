El Gobierno no ha recibido ninguna petición para el regreso del rey emérito y reitera que "nunca hubo ningún impedimento"

"No ha habido nunca ningún impedimento" para el regreso a España del rey emérito desde su residencia en Abu Dabi, aseguró el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y denunció que este debate que ha abierto el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, responde a una "cortina de humo" para tapar "los pactos que está llevando adelante con la extrema derecha". Pero "no cubre nada, porque todos sabemos que está ya completamente entregado la extrema derecha", sentenció el titular de Exteriores en una entrevista en TVE.

Albares comentó que el Gobierno no ha recibido ninguna noticia con el interés de que el rey emérito quiera regresar a España y ahondó en la idea que siempre mantiene el Ejecutivo en este asunto de que es una cuestión que "le corresponde a él, a la Casa Real". "No ha habido nunca ningún impedimento, la prueba es que tanto en tanto él regresa con con total normalidad", apostilló.

Es más, el jefe de la diplomacia española señaló que la decisión de Juan Carlos de salir de España en 2020 fue del emérito y una cuestión que compete a Casa Real y que a él no le consta "ninguna información" de que el Gobierno tuviera algo que ver con esa marcha. "Es algo que corresponde a la Casa Real y a él mismo, exactamente igual que un posible regreso", remachó Albares.

Fuentes del entorno de Juan Carlos I comentan a EL PERIÓDICO que el rey emérito no ha solicitado expresamente su intención de regresar a España para afincar su residencia, más allá de no ocultar su deseo de estar en territorio español.