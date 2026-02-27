Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ERC registra una ley para crear el consorcio de inversiones que estaba negociando con el Gobierno

Gabriel Rufián, ERC. Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. / José Luis Roca

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

En plenas negociaciones con el Gobierno, ERC ha registrado en el Congreso una proposición de ley para crear el "Consorcio de Inversiones de Catalunya", según explican fuentes del grupo republicano. La intención, apuntan, es poner en marcha "un nuevo instrumento" que permita poner fin a los "déficits estructurales acumulados durante décadas en las inversiones estatales en el territorio". Así, se trataría de un órgano paritario entre la Administración General del Estado y la Generalitat de Catalunya cuyo objetivo sería "seguimiento y control de la ejecución" de las inversiones.

