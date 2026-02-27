En el Congreso
ERC registra una ley para crear el consorcio de inversiones que estaba negociando con el Gobierno
Madrid
En plenas negociaciones con el Gobierno, ERC ha registrado en el Congreso una proposición de ley para crear el "Consorcio de Inversiones de Catalunya", según explican fuentes del grupo republicano. La intención, apuntan, es poner en marcha "un nuevo instrumento" que permita poner fin a los "déficits estructurales acumulados durante décadas en las inversiones estatales en el territorio". Así, se trataría de un órgano paritario entre la Administración General del Estado y la Generalitat de Catalunya cuyo objetivo sería "seguimiento y control de la ejecución" de las inversiones.
