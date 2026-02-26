Sánchez se lanza a recuperar el voto de las mujeres y se compromete a blindar el derecho al aborto tras el informe del Consejo de Estado

Pedro Sánchez ha abierto la campaña de las elecciones autonómicas de Castilla y León lanzándose a por el voto de las mujeres y comprometiéndose en firme a "blindar el derecho al aborto en la Constitución" después de que este jueves, el Consejo de Estado haya aprobado un informe favorable para llevar este derecho a la Carta Magna. Y lo ha hecho en Burgos, recordando lo que el primer Gobierno de coalición de PP y Vox amagó con hacer desde la Junta castellanoleonesa en 2022: "Mañueco, porque se lo pidió Vox, dijo que las mujeres que fueran a clínicas privadas a abortar antes debían escuchar el latido del feto".

El líder del PSOE, rodeado de más de 700 simpatizantes, entre ellos muchas mujeres, ha reivindicado que "es muy importante frenar a la derecha y a la ultraderecha desde el Gobierno de España" y ha adoptado este compromiso porque "no puede ser que en función del gobierno de turno en cada territorio, no se respeten los derechos de las mujeres". "Si hay gobiernos de derechas, no se respeta el derecho al aborto, pues no: los derechos de las mujeres se respetan sí o sí, y por eso los vamos a blindar en la Constitución", ha clamado entre aplausos.

"Hoy somos una democracia mejor porque estamos más cerca de garantizar que ninguna mujer, viva donde viva, vea cuestionada su autonomía y su libertad de decidir sobre su propio cuerpo", ha afirmado ante los militantes congregados en el impresionante claustro románico del Monasterio de San Juan. El líder socialista ha celebrado el aval del Consejo de Estado, que da "la máxima seguridad y solvencia" a la reforma que ahora quiere plantear. Aunque el PP y Vox, ha afirmado, "volverán a decir que es otra cortina de humo".

Sánchez abre una campaña muy importante para el Partido Socialista, ya que parte con la intención de plantar cara a un Partido Popular que consideran herido por el desgaste de 39 años de gestión. El presidente ha puesto en valor la importancia de un Ejecutivo progresista en España que revaloriza las pensiones, sube el SMI o consigue que España "cree el triple de empleo que Estados Unidos o crezca el doble de lo que crece la zona euro". Y la importancia de que "haya alcaldes y alcaldesas socialistas o un gobierno como el de Carlos Martínez en Castilla y León".

En referencia a las votaciones que el Gobierno ha perdido este jueves en el Congreso, ha asegurado que "lo que ha ocurrido es muy grave". "Vox incluso ha votado en contra de la revalorización de las pensiones", ha relatado, "y el bloque de las derechas ha bloqueado derechos frente a nosotros que somos las garantía de que esos derechos se aprueben". Por último, ha recordado que los dos partidos han votado también en contra del decreto con exenciones fiscales para los damnificados por los incendios del verano de 2025 en Castilla y León.

Las "elecciones del cambio"

"Estas elecciones son las elecciones del cambio: o Mañueco o cambio; o más PP y Vox o Carlos Martínez y el PSOE", ha animado ante un público muy entregado. Los socialistas de Castilla y León parten de una situación de práctico empate con el PP, según el CIS y algunos sondeos privados. Por ello, los socialistas y gran parte del Gobierno de España echarán el resto para intentar conseguir un buen resultado que borre en parte los batacazos de Extremadura o Aragón. Eso sí, son conscientes de que gobernar la Junta será imposible porque todos los sondeos dan mayoría absoluta a la suma del PP y Vox.

Pedro Sánchez ha tenido palabras muy elogiosas para la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que acaba de renunciar a encabezar la candidatura de izquierdas: "una de las mejores ministras de Trabajo de España" y ha reivindicado su labor en contraste con la del Gobierno del PP en Castilla y León, que "gobernando con Vox, quiso acabar con el diálogo social".

Por eso ha pedido la movilización del voto progresista en la comunidad autónoma para "romper la inercia de décadas" y alinear las políticas de la Junta con la "agenda de modernización" del Gobierno de España.

"40 años más cuatro del PP"

Antes que él, el candidato socialista a presidir la Junta, Carlos Martínez, ha pedido el voto para que se produzca "un cambio absolutamente necesario" en la región: "No podemos soportar 40 años más cuatro más del PP". Y ha reivindicado las políticas del Gobierno de España como antítesis de "la parálisis" de los últimos siete años de la Junta presidida por Mañueco.

El también alcalde de Soria se ha referido a la intención del PP de pactar con Vox en la región y ha denunciado que los dos partidos quieren "poner a la venta la comunidad antes de que se abran las urnas", lo que supone una "barbaridad autocrática".

El primer acto de la campaña oficial del PSOE se ha celebrado en el Monasterio de San Juan, un edificio benedictino fundado en el siglo XI y recuperado por el Ayuntamiento cuando estuvo en manos del PSOE.

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, apeló en su intervención a la movilización máxima de los progresistas y al voto útil de la izquierda: "las candidaturas a la izquierda del PSOE apenas tienen opciones. Animemos a todos a votar, pero a votar al PSOE, ¡a llenar las urnas de puños y rosas socialistas!" De la Rosa enfatizó que el "mayor enemigo" del PSOECyL es "la abstención": "Por eso tenemos que salir ahí fuera a buscar el voto progresista, a apelar como nunca al voto útil".