La familia vela a Antonio Tejero durante la noche a la espera del funeral en Xàtiva

La familia ha velado el cuerpo del golpista Antonio Tejero durante la noche del miércoles a la espera del funeral en la localidad valenciana de Xàtiva este jueves en el Crematorio La Costera después de que el ex teniente coronel de la Guardia Civil falleciera sobre las 18:45 horas de este miércoles.

Los seis hijos, que se encontraban en el domicilio de una de las hermanas a las afueras de Alzira, también en Valencia, en el momento del fallecimiento, junto a algunos de sus nietos llegaron a media noche del miércoles al tanatorio de la calle Ronda de la Acequia de la Villa número 9, ubicado también en Xàtiva, para velar el cuerpo, en el sentido religioso, con oraciones en busca de consuelo y refugio.

Entre ellos, se ha visto al cura Ramón Tejero, quien ha asegurado que su padre ha recibido los últimos sacramentos y la bendición del Papa León XIV: "Doy infinitas Gracias a Dios por su vida entregada y generosa para con Dios, España y su familia. Ruego una oración por su eterno descanso. Gracias", manifestaba en un comunicado.

La misa se celebrará a las 19 horas en el Crematorio La Costera, ubicado en el polígono industrial Meses 21, en Xativa, este jueves 26 de febrero, y posteriormente será incinerado.

La muerte de Tejero se ha producido dos días después del 45 aniversario del 23F y el mismo día en que el Gobierno ha desclasificado los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Tratamiento de hospitalización

Tejero, junto con 200 guardias civiles, irrumpió en el Congreso de los Diputados con pistola en mano en la tarde del 23 de febrero de 1981, mientras se celebraba la segunda sesión de votación para la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente de España. Dos años más tarde el guardia civil fue procesado y condenado a 30 años de cárcel por el delito de rebelión militar con reincidencia y la expulsión como miembro de la Guardia Civil.

El que protagonizó la intentona de golpe de Estado el 23F recibía tratamiento de hospitalización a domicilio del Hospital de la Ribera de Alzira y en octubre de 2025 circuló el rumor de que se había producido su muerte, que algunos medios llegaron a publicar, y la familia salió a desmentir el fallecimiento a través de un comunicado.