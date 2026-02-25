Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bancos de Los PatosBanderas de AndalucíaAccidente en AdamuzHotel MercerLeones ZoológicoOposiciones de bombero'Tríada monumental'El tiempoCrimen c/LojaCentros comerciales 28-F
instagramlinkedin

Descalsificación del 23F

El Supremo mantiene el control de acceso al sumario del 23F: investigadores pueden tomar notas tras solicitarlo a la Sala de Gobierno

No se considera materia reservada de las que hoy hay sido desclasificadas por el Gobierno, pero la petición se tiene que justificar por motivos "académicos"

Accede a los documentos del 23-F en este enlace

DIRECTO | Documentos desclasificados del 23F, en directo: última hora de su publicación y reacciones

Imagen del 23F

Imagen del 23F / EP

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

El sumario por el intento de golpe de estado del 23F se custodia en el Tribunal Supremo, que mantiene el control de acceso a los miles de folio mecanografiados de la instrucción que realizó el consejero togado del Consejo Supremo de Justicia Militar, José María Escudero, la parte alusiva a las sesiones del juicio que comenzó en febrero de 1982, la sentencia y el resto de documentos relativos a su ejecución. Se permite su consulta previa petición y con fines "académicos".

Fuentes jurídicas señalan que todo este material no se considera materia reservada como otros documentos afectados por la ley de secretos oficiales que han sido desclasificados este miércoles por el Gobierno, pero para su acceso público deben cumplirse determinados requisitos, al igual que ocurre con otros sumarios antiguos que se encuentran en el alto tribunal.

En el caso del 23F, y ante el gran número de investigadores, historiadores, escritores o periodistas que han solicitado su consulta, se realizó una especie de protocolo para regular su acceso. Según las mismas fuentes, cuando una de estas consultas se realiza al archivo del Tribunal Supremo, la solicitud se traslada a la Sala de Gobierno del tribunal, que es la que tiene que autorizar. La Sala de Gobierno de este órgano la integran la presidenta de este órgano --y también del Consejo General del Poder Judicial, actualmente Isabel Perelló, los cinco presidentes de sala (Civil, Penal, Social, Contencioso-Administrativa y Militar) y otros cinco magistrados electos.

Se permite acceder a los documentos, pero no se pueden sacar fuera del edificio, donde pueden tomar notas, además de concretar qué parte de la causa se reclama, y tampoco no se puede pedir todo el sumario sin más. Hay investigadores que se han centrado en la instrucción, mientras otros han consultado aspectos del juicio reflejados en el sumario o la parte de la ejecución, según las mismas fuentes.

Noticias relacionadas y más

El acceso periodístico al sumario fue en su día una exclusiva de la agencia Europa Press, que logró en primicia la totalidad de la instrucción, que era secreta en dicho momento, además una declaración del teniente coronel Antonio Tejero. Según el periodista José Yoldi, el sumario era tan voluminoso que el coste de las fotocopias salió "por unas cuarenta mil pesetas (240 euros) de entonces", según se recoge en el libro De Europa a Europa del periodista Jesús Frías.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
  2. La Aemet advierte de un nuevo cambio en el tiempo en Córdoba provocado por el anticiclón
  3. El Ayuntamiento de Córdoba y AVRA negocian una solución para las casas de San Agustín
  4. El Tribunal Supremo obliga al Ayuntamiento de Córdoba a recalificar las oposiciones para 21 plazas de bombero-conductor de 2017
  5. El otro puente romano de Córdoba: la historia desconocida de la pasarela sobre el arroyo Pedroches
  6. Un triángulo de ocio familiar 100% accesible en Córdoba: el centro de educación ambiental se une al Zoo y al Botánico
  7. La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
  8. El diputado de Vox por Córdoba defiende que 'la lengua' de los andaluces es el español y cree que Montero debería 'ir al logopeda

Las cajas negras de los trenes de Adamuz se abrirán en los próximos días en el juzgado de Montoro

Las cajas negras de los trenes de Adamuz se abrirán en los próximos días en el juzgado de Montoro

La extraña situación se mantiene: las medias maratones de Córdoba y Sevilla coincidirán el próximo 29 de noviembre

La extraña situación se mantiene: las medias maratones de Córdoba y Sevilla coincidirán el próximo 29 de noviembre

Descubren un gen que reduce el consumo de tabaco y abre nuevas vías contra la adicción

Descubren un gen que reduce el consumo de tabaco y abre nuevas vías contra la adicción

Los sindicatos rechazan la fusión laboral de los hospitales de Pozoblanco y Peñarroya-Pueblonuevo

Los sindicatos rechazan la fusión laboral de los hospitales de Pozoblanco y Peñarroya-Pueblonuevo

Marlaska dimisión

Marlaska dimisión

Hornachuelos presume de naturaleza tras la lluvia: estas son las 13 rutas de senderismo que vuelven a ser accesibles

Hornachuelos presume de naturaleza tras la lluvia: estas son las 13 rutas de senderismo que vuelven a ser accesibles

El TSJA no descarta consecuencias por la extracción de materiales por Adif en Adamuz

El TSJA no descarta consecuencias por la extracción de materiales por Adif en Adamuz

Adamuz y la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Reina Sofía, la nota cordobesa de las Medallas de Andalucía 2026

Adamuz y la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Reina Sofía, la nota cordobesa de las Medallas de Andalucía 2026
Tracking Pixel Contents