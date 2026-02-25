Interior revisará su protocolo anti acoso para saber por qué la mujer que acusa al DAO no denunció su violación ante la Policía

"Algo ha fallado si la víctima no utilizó nuestros protocolos", ha dicho el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, tras ser preguntado en el Congreso por el escándalo del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, acusado de la violación de una subordinada. Marlaska ha ordenado una "evaluación extraordinaria" de los protocolos internos contra el acoso sexual en las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado.

El titular de Interior ha aprovechado una comparecencia este miércoles ante la Comisión de Interior del Congreso para hacer el anuncio. Se encargará de la revisión de "lo que falla" la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo. Se trata de "determinar por qué una policía agredida renunció a denunciar de inmediato el ataque que sufrió", lo que, sospecha el ministro, podría deberse a "posibles carencias en los protocolos de actuación ante acosos de carácter sexual o de género".

Marlaska ha tildado esta iniciativa de "inspección extraordinaria incidental" sobre "los protocolos de acoso", pero la pone en marcha, ha matizado, "no porque no haya protocolos", sino porque "nos hemos enfrentado a una situación de tal gravedad que entiendo que necesitamos que se realice esta evaluación extraordinaria".

Como ya adelantó este diario, la Dirección General de la Policía publicó en junio de 2025 una instrucción interna renovando el protocolo contra el acoso sexual, renovando otro más antiguo, de 2022. La orden interna del director general, Francisco Pardo, se publicó mientras la inspectora de policía que ha denunciado al DAO estaba a punto de caer en baja psicológica por las presiones que, según relata su querella, estaba sufriendo del director adjunto y de su mano derecha, el comisario Óscar San Juan, apartado también de sus funciones.

Dimisión o cese

Marlaska ha recordado que existen protocolos desde 2022, "que en estos años han servido para encarar situaciones similares, aunque no de tan extrema gravedad como la que ahora nos ocupa". La revisión afecta a normas internas que afectan a más de 140.000 funcionarias y funcionarios.

Ha traído preparado el anuncio el titular de Interior a una comparecencia en la que, pese a que estaba convocada para que explicara el despliegue por la Dirección General de Tráfico de la obligación de llevar balizas, iba a salir lo que el diputado de Esquerra Francesc-Marc Álvaro ha descrito como "lo que está en el centro de la habitación", o sea el escándalo del DAO.

Es la segunda vez que Marlaska sale al paso en sede parlamentaria de las acusaciones y preguntas de los diputados por el escándalo del DAO de la Policía José Ángel González, que tuvo que dimitir por la interposición de la querella en la que se le acusa de agresión sexual con penetración.

Marlaska ha afirmado que "en menos de dos horas estaba ordenado poner en marcha el mecanismo por el cual el presunto autor de esa agresión perdió su puesto". Ha recordado el mnistro que a González "se le dio un cortísimo espacio de tiempo para que asumiera la responsabilidad y dimitiera, y, si no, sería cesado inmediatamente". Y ha insistido: "En menos de dos horas la persona afectada, el DAO, había presentado su dimisión, porque, si no, en diez minutos sería cesado".

"Profundo dolor"

Marlaska ha sido interpelado por la oposición "Sigue oculto para no dar explicaciones, no ha explicado si no lo sabía o, si lo sabía, por qué lo ocultó", le ha reprochado al comienzo de la sesión el portavoz popular en esta sesión de la Comisión de Interior, Ángel Ibáñez.

"Soy muy consciente del profundo dolor que esta situación ha ocasionado y sigue ocasionando a la víctima del ataque a su libertad sexual por parte del más alto mando policial uniformado", ha dicho el ministro del Interior.

"Se procuró que la víctima tuviera toda la protección y todo el apoyo necesario, para que obtenga, si así lo decide la Justicia, la mayor reparación posible. Me tiene a su disposición en todo aquello que pueda necesitar en todo momento", se ha comprometido.

"Lo sucedido es gravísimo -ha subrayado Marlaska-, y confío en que la justicia depure con toda firmeza las responsabilidades". Y ha aprovechado para alinearse con la Policía Nacional en este momento de desolación y nervios en el cuerpo y protestas sindicales. "No puedo tolerar que alguien utilice este suceso para denigrar la imagen de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y presentarlo como cuerpos donde los agresores actúan con plena impunidad".

Diversos grupos han reprochado al ministro la ausencia de apariciones públicas del director general de la Policía en plena tormenta por este escándalo. El diputado de Bildu Jon Iñarritu ha pedido a Marlaska que comparezca en una sesión dedicada exclusivamente a este caso, y también el director general Pardo. Con ello se acabaría "una cosa de marcianos" -así lo ha calificado el republicano Álvaro-: que la Comisión de Interior trate este tema en una sesión dedicada a las balizas.

Esta es la última ocasión en la que los diputados del Congreso tendrán al alcance al ministro antes de que el ex jefe policial y la mujer que lo ha denunciado declaren ante el juez, pues las elecciones autonómicas de Castilla y León y su campaña supondrá una interrupción de la actividad parlamentaria. Esas elecciones se celebran el 15 de marzo, y el juzgado de Violencia sobre la Mujer ha citado al ex DAO y la inspectora de policía el día 17.

La pasada semana, en una sesión de control al Gobierno, Marlaska negó tajantemente que en Interior tuvieran conocimiento previo de la conducta que se atribuye al ex DAO, y negó haber tapado el caso, desafiando a los diputados del PP y de Vox a que le acusaran de encubrimiento fuera de la Cámara Baja, porque en ese caso los demandaría.