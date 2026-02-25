Elvira Tejero: "Ha fallecido en casa rodeado de sus hijos y sus nietos"

"Ha fallecido en casa rodeado de sus hijos y sus nietos", ha manifestado en exclusiva a Levante-EMV al otro lado del teléfono Elvira Tejero Díez horas después del fallecimiento de su padre, Antonio Tejero, en su casa de Alzira.

Su voz estaba sensiblemente afectada, pero también se mostraba tranquila y serena. En el momento del fallecimiento de Tejero, se encontraban en casa los seis hijos y todos sus nietos.

La hija también ha publicado en Facebook una historia en la que aparecen sus padres y pone: "Papá y mamá ya estáis juntos".

Por su parte, su hijo Ramón Tejero, cura, también ha comunicado que ha recibido los últimos sacramentos y la bendición del Papa León XIV. Doy infinitas Gracias a Dios por su vida entregada y generosa para con Dios, España y su familia. Ruego una oración por su eterno descanso. Gracias"

La proximidad de Tejero a la comarca de la Ribera Alta viene porque uno de sus seis hijos (tuvo tres hijos varones y tres hijas), concretamente su hija Elvira vive en Alzira, casa en la que Tejero pasaba periodos prolongados.

Comunicado de la familia

La familia de Tejero ha confirmado su muerte a través de un comunicado remitido a los medios de comunicación a través de su despacho jurídico de abogados. El texto afirma que el fallecimiento de Antonio Tejero se ha producido hoy 25 de febrero a las 18:45 horas en Alzira a los 93 años.

El texto también manifiesta que su fallecimiento se produjo "de forma serena, en paz, rodeado de toda su familia y tras haber recibido los santos sacramentos". En la misma carta, toda la familia declara "el convencimiento absoluto de que la muerte no es el final y agradece de antemano todas las muestras de cariño y apoyo recibidas en estos momentos tan difíciles y ruega el máximo respeto a su privacidad".

El protagonista del 23F ha fallecido en un hospital de Alzira dos días después del 45 aniversario del 23F y el mismo día en que el Gobierno ha desclasificado los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 en la página web de la Moncloa. Entre ellos, hay una extensa transcripción de cintas grabadas con conversaciones telefónicas con varias personas, que se intervinieron a la esposa de Tejero.

Condenado a 30 años de cárcel

Tejero, junto con 200 guardias civiles, irrumpió en el Congreso de los Diputados con pistola en mano en la tarde del 23 de febrero de 1981, mientras se celebraba la segunda sesión de votación para la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente de España. Dos años más tarde el guardia civil fue procesado y condenado a 30 años de cárcel por el delito de rebelión militar con reincidencia y la expulsión como miembro de la Guardia Civil.

En 1993 recibió el tercer grado y fue en el año 96 cuando salió de la cárcel en libertad condicional. Antonio Tejero irrumpió en aquella tarde en el hemiciclo a gritos. Tratando de imponer su ley por medio de la violencia. Sus palabras pasaron a la historia: “¡Quieto todo el mundo!”, gritó con el arma de fuego en alto.