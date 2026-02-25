¿Qué se sabe de las denuncias por agresión sexual contra Iñigo Errejón? ¿En qué situación está cada una?

El exportavoz de Sumar en el Congreso Íñigo Errejón acumula dos denuncias de agresión sexual presentadas por dos mujeres diferentes, por hechos presuntamente cometidos en el otoño de 2021, cuando aún era diputado en el Congreso . En el caso de la actriz Elisa Mouliaá la investigación ha concluido con apertura de juicio oral, si bien esta decisión está aún pendiente de recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid; y a ello se suma una segunda denuncia presentada este mismo martes, por una "actriz de reconocida notoriedad" aún pendiente de admisión.

La primera denuncia fue presentada por Mouliaá en octubre de 2024 en sede policial, y después correspondió por reparto al juez Adolfo Carretero. Según su relato, al que el instructor ha dado crédito hasta el punto de llevarlo a juicio aún con la posición en contra de la Fiscalía, los hechos habrían tenido lugar en octubre de 2021, en el marco de la presentación de un libro de Errejón y después de casi un año hablando por redes sociales.

Mouliaá sostiene que al terminar el evento se fueron a tomar unas cervezas a un bar cercano y ella, que ya tenía previsto acudir esa noche a una fiesta en casa de un amigo, "por educación" invitó al dirigente a que la acompañara. Fue en dicha fiesta donde ocurrió la presunta agresión en una de las habitaciones.

Elisa Mouliaá, al borde de las lágrimas: "Me he quedado sola, me dan ganas de tirar la toalla e irme del país" / EP

La denuncia policial de Mouliaá se produjo después de que en la red social X se vertieran denuncias anónimas de mujeres que involucraban al dirigente de Sumar en comportamientos sexuales vejatorios y violencia psicológica muy alejados de los postulados del "solo sí es sí" defendidos por su partido y que provocaron su renuncia al escaño.

Tras un año de instrucción, y a punto de concluir la instrucción, el caso dio un inesperado giro el pasado 4 de febrero, cuando la actriz presentó un escrito sin firma de su abogado ni de procurador renunciando a seguir ejerciendo la acusación particular contra el político. "No huyo, termino mi parte demostrando que no quiero dinero ni protagonismo", señalaba, si bien ante la respuesta del juzgado, advirtiendo que el escrito carecía de efectos procesales la actriz rectificó y manifestó su intención de seguir acusando.

El movimiento puso en peligro todo el proceso porque, al no acusar la Fiscalía --que pide expresamente que se absuelva a Errejón-- existían dudas de que la causa pudiera llegar a juicio sostenida únicamente por una acusación popular, la que ejerce Adive, una asociación de víctimas representada por Jorge Piedrafita, el mismo abogado que ha presentado denuncia contra el ex DAO de la Policía también por agresión sexual.

Finalmente, el pasado 13 de febrero el Adolfo Carretero aceptó la decisión de Mouliaá de seguir adelante como acusación particular contra el político. El juez ha dictó un auto en el que "se tiene por no ratificada la renuncia" y en el que citaba Errejón para comunicarle su procesamiento y la apertura de juicio contra él, si bien esta última decisión quedó en suspenso en espera de lo que acuerde finalmente la Audiencia Provincial, que tiene pendiente un recurso de la defensa instando el archivo.

Además de ser juzgado, en el caso de confirmarse la decisión del juez Carretero Errejón podría ser obligado a presentar 30.000 euros de fianza para asegurar la indemnización a la que podría ser condenado en concepto de responsabilidad civil.

En el caso de la segunda denuncia, fue presentada este martes, directamente ante los juzgados de Violencia contra la Mujer de Madrid y la la firma Alfredo Arrién el mismo abogado que representa a Mouliaá. Por el momento se desconoce la identidad de la víctima, que se pide preservar hasta el momento en el que sea citada para ratificar la denuncia, y que lo haga como testigo protegido. Únicamente ha trascendido que también es actriz, y de "reconocida notoriedad".

En este caso los hechos también habrían tenido lugar en octubre de 2021, como en el caso de la actriz, y a diferencia de la primera se denuncia el uso de la fuerza pese a la "oposición activa" de la mujer, así como el uso de expresiones amenazantes por parte del ex dirigente de Sumar tales como "si gritas será peor" y "si te resistes será peor".

El político entabló relación con la mujer a través de la red Instagram, y la agresión habría tenido lugar tras un encuentro de ambos en un local público, tanto en el coche en el que ambos viajaban hacia la vivienda del exdiputado como en el inmueble. La denuncia parte de un contexto de relación previa en la que el político se interesó "de forma insistente por las amistades, salidas y relaciones sociales de la denunciante, generando situaciones de tensión y reproche" y en el que habría ocultado además a esta mujer la existencia de otra pareja sentimental.

Con posterioridad a la agresión --en la que hubo acceso carnal no consentido, según la denunciante--volvieron a verse en una ocasión más, "persistiendo el denunciado en conductas de control extremo, exigiendo el envío de ubicación en tiempo real y realizando Ilamadas insistentes". Añade que Errejón contacto en redes sociales hasta el 6 de enero de 2022. En dicha fecha, la denunciante sufrió un ataque de pánico en su domicilio, iniciando tratamiento psicológico y psiquiátrico.