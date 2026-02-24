Reacciones políticas a la decisión de la jueza: "A Mazón ya no le vale ni el escaño en las Corts"

La jueza de la dana ha elevado una exposición razonada para que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) investigue al expresidente Carlos Mazón. Pocos minutos después, han comenzado las reacciones políticas al respecto. La primera ha sido la del PSPV-PSOE que ha publicado un mensaje en la red X en la que los socialistas cargan contra Mazón: "Ya no le vale ni el escaño en las Corts, ni la protección del PP para esconderse de la justicia". Es la primera, pero se prevé una tarde de reacciones políticas en cadena.

A continuación, se ha pronunciado la líder de los socialistas y ministra, Diana Morant, quien ha esgrimido que al "PP se le acaban la excusas para seguir protegiendo a Mazón", un mensaje en la misma línea que el enviado por su partido. "Ni manteniéndole como diputado podrán tapar tanta negligencia", ha añadido. Morant ha señalado también que "cada día" se está más cerca "de que se haga justicia".

Aforamiento

Una de las críticas directas al PP tras la dimisión de Mazón como president es que conservara su escaño de parlamentario en las Corts Valencianes, una condición que le permitía seguir como aforado y, por tanto, que su condición de imputado solo pudiera hacerse desde el TSJCV. El paso previo era que la jueza elevara la petición, como ha hecho hoy al elevar la exposición razona a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV.

"Solo un camino: dimitir"

Por parte de Compromís, el síndic de la formación en las Corts, Joan Baldoví, ha expresado que a Mazón "solo le queda un camino: que dimita [como diputado de las Corts] y se vaya a su casa". El dirigente valencianista también ha puesto el foco en qué harán PP y Vox a partir de ahora después de que el pasado pleno negaran solicitarle el acta que mantiene en el parlamento valenciano. "Es una vergüenza siga aquí", ha indicado.

A él se ha sumado la diputada de Compromís en el Grupo Mixto del Congreso, Àgueda Micó, que ha destacado este martes que si la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la mortífera dana de Valencia ha propuesto la imputación del expresidente de la Generlitat Carlos Mazón es porque ve "indicios claros" contra él y ha mostrado su deseo de que se haga Justicia y se repare a las víctimas de su "negligencia".

También Podem, personado en la causa como acusación popular, ha reaccionado a la exposición razonada de motivos. "Hemos visto durante meses cómo los cargos del PP que han comparecido seguían mintiendo ante la jueza, dando versiones contradictorias hasta el punto de tener que repetir varias comparecencias. Creemos que la jueza de Catarroja ha hecho una instrucción exhaustiva y minuciosa, y si ella cree que hay que imputar a Mazón es porque hay indicios suficientes de su responsabilidad", ha indicado su líder María Teresa Pérez.

En este sentido, la dirigente de los morados en la Comunitat Valenciana ha recordado que a Mazón "se le ha ofrecido declarar voluntariamente en el juicio y nunca ha querido hacerlo, además de mantenerse aforado como diputado para eludir la justicia". "Llevamos 16 meses, más de un año, diciendo que Mazón como president de la Generalitat era el último responsable de la gestión criminal de la dana pero más allá de lo político, era necesario una investigación judicial impecable como la que se ha hecho para que pueda haber depuración de responsabilidades"