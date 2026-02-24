Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Impacto FloraIA en la UCOCastillosElecciones andaluzasRobos en el CentroReforma La ViñuelaInundacionesAsesinato en El ArenalIznájarAvispón oriental
instagramlinkedin

Caso Azagra

La Audiencia de Badajoz exige al hermano de Pedro Sánchez su domicilio tras comprobar que dio el de su abogado

El organismo judicial da un plazo de 24 horas para aportar su dirección y recuerda que se deben entregar las citaciones personalmente

David Sánchez llega a los juzgados de Badajoz, en una imagen de archivo.

David Sánchez llega a los juzgados de Badajoz, en una imagen de archivo. / Santi García

Miriam Rubias

La Audiencia Provincial de Badajoz reclama a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, su domicilio después de comprobar que la dirección aportada previamente es la del despacho de su abogado.

La diligencia de ordenación ha sido emitida este martes para que se aporten los datos dentro de la causa que permanece abierta contra él y diez personas más por su presunta contratación irregular de la Diputación de Badajoz como coordinador de los conservatorios de esta institución. Este texto emitido por la Audiencia Provincial llega meses antes de que se celebre el juicio oral en la capital pacense, fechado entre el 28 de mayo y 4 de junio.

El organismo judicial da un plazo de 24 horas para aportar el domicilio real del procesado y recuerda que se deben entregar las citaciones personalmente. Reclaman esto tras haber aportado como domicilio particular la dirección del despacho de su letrado.

Además de David Sánchez, también se les reclama su domicilio particular a otros investigados. Es el caso de Luis María Carrero Pérez y Francisco Martos Ortiz. Según indica la Audiencia en su diligencia, tampoco han podido notificarles a ellos en la Diputación Provincial de Badajoz. Por ello, se les reclama su dirección o personarse en la secretaría de este órgano judicial. Para ello, también se les da 24 horas.

Caso Azagra

El juzgado de Badajoz abrió el pasado junio de 2024 diligencias de investigación contra David Sánchez, conocido como Azagra, y el presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo. Además, otras nueve personas más también están citadas en calidad de investigado, entre ellos funcionarios, jefes de servicio y diputados.

Los presuntos delitos a los que se enfrentan son contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Este caso parte de la denuncia interpuesta por el pseudosindicato Manos Limpias.

Noticias relacionadas

David Sánchez fue contratado en julio de 2017 como coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz, que entonces presidía Gallardo, y desde 2021, fue jefe de la Oficina de Artes Escénicas de este mismo organismo. Además, también se juzga la contratación de Luis María Carrero, que en ese momento era asesor en Moncloa y que llegó a la institución provincial para desempeñar el cargo de jefe de Sección de las Actividades Transfronterizas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet avisa de la vuelta de la lluvia a Córdoba: estos son los días en que habrá que coger de nuevo el paraguas
  2. La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
  3. La aparición de un manantial en una aldea de Iznájar afecta a varias viviendas: 'Ha pasado lo mismo que en Grazalema
  4. El IAS-CSIC, el Ayuntamiento y Sadeco inician un estudio para frenar la expansión del avispón oriental en Córdoba
  5. Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
  6. El torero Lagartijo, ingresado tras nueve días de huelga de hambre en Córdoba
  7. José Juan Romero, entrenador del Ceuta: «El Córdoba CF está hecho y tiene una exigencia para jugar playoff»
  8. Más hermanos y menos túnicas: el Rescatado de Córdoba se ve obligado a suspender el reparto de hábitos de adulto

Tokenización y mentiras, tabús éticos de los nuevos tiempos

Tokenización y mentiras, tabús éticos de los nuevos tiempos

CSIF exige reformas y mejoras urgentes para la Atención a la Diversidad en los centros educativos de Córdoba

CSIF exige reformas y mejoras urgentes para la Atención a la Diversidad en los centros educativos de Córdoba

Desafío para el Córdoba Futsal en su duelo en la cancha del Barça

Desafío para el Córdoba Futsal en su duelo en la cancha del Barça

Palma del Río contará con una de las oficinas de atención a afectados por el temporal aunciadas por el Gobierno

Palma del Río contará con una de las oficinas de atención a afectados por el temporal aunciadas por el Gobierno

El Congreso aprueba por unanimidad las ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz

El Congreso aprueba por unanimidad las ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz

Alba Guerrero: "Mientras tenga oportunidades, me quedaré en Andalucía"

Jerónimo Ramírez, médico residente en Córdoba

«Quiero ejercer la Medicina en Andalucía»: Jerónimo Ramírez, un residente sevillano que encuentra su sitio en el Reina Sofía de Córdoba

«Quiero ejercer la Medicina en Andalucía»: Jerónimo Ramírez, un residente sevillano que encuentra su sitio en el Reina Sofía de Córdoba
Tracking Pixel Contents