Ortega Smith reafirma su liderazgo en Madrid y descarta la división interna

Ya avisó el pasado viernes de que no iba a "bajar la cabeza" ni callarse, y que pelearía "dentro del partido" por defender su imagen y su honor. Y lo ha confirmado este lunes, en la rueda de prensa previa al Pleno de mañana en la que Javier Ortega Smith ha comparecido solo y carné de afiliado en mano para reafirmarse como portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y descartar cualquier división interna en el grupo municipal.

En su primera rueda de prensa desde la Plaza de la Villa tras el anuncio de Vox de suspenderle cautelarmente de militancia por "desacatar" una decisión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que designaba a Arantxa Cabello como nueva portavoz, Ortega ha asegurado que no hay "ninguna normativa que obligue" a celebrar una votación interna para relevar al portavoz, salvo que lo pida la mayoría de los ediles.

"Si la mayoría de los concejales lo solicita, no tendré ningún problema en convocar una reunión y proceder a esa votación", ha afirmado el todavía portavoz, aunque ha añadido que "mientras la mayoría de los concejales no lo considere necesario, no tiene ningún sentido". En la misma línea, ha sostenido que, "evidentemente, si no contara con ese apoyo, habría una mayoría de concejales que estarían solicitando que se procediera a tomar un acuerdo", insistiendo en que el reglamento no exige votar si no hay petición expresa.

También ha restado importancia a quienes cuestionan su papel como fundador de la formación de ultraderecha. "Un día me voy a levantar y me van a cuestionar que sea español para decir que soy argentino", ha ironizado mientras mostraba su carné de afiliado: "Esto es el carné de Vox. Aquí pone: Javier Ortega. 2014. Número 006", ha subrayado recordando aquella época en la que no había cargos ni sueldos y recorrían España con sus coches para construir el partido.

Ortega Smith también se ha referido a la situación del grupo municipal, asegurando que "no tienen bandos" ni divisiones internas. "En todos los grupos humanos siempre hay alguien que puede tener un parecer diferente, una discrepancia, pero eso no significa que no haya una unidad de criterio", ha afirmado el líder capitalino, negando así las filtraciones de los últimos días según las cuales el grupo municipal estaría dividido en dos: por un lado, el grupo formado por el propio Ortega, la portavoz adjunta Carla Toscano y el edil Ignacio Ansaldo; y, por otro, el compuesto por Cabello y Martínez Vidal.

El alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, ha vuelto a referirse brevemente a la polémica esta mañana señalando que, si bien "todo el mundo sabe los encontronazos" que ha tenido con Ortega Smith, el portavoz de la oposición que le ha criticado con más "dureza", considera que "sigue representando los mismos valores por los que fundó Vox hace 10 años". Un ejercicio de "coherencia política" que, para el regidor popular, hay que saber valorar en su "justa medida".