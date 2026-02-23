Aniversario
El Gobierno desclasificará este martes los documentos del 23-F
Redacción
Madrid
El Gobierno desclasificará este martes los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23-F. La decisión se aprobará en el Consejo de Ministros de este martes y se hará efectiva el miércoles 25 con su publicación en el BOE.
Desde ese miércoles, los documentos estarán a disposición de todas las personas interesadas en la página web oficial de Moncloa (https://www.lamoncloa.gob.es/).
En el 45 aniversario de la asonada golpista, aún había una parte significativa de la documentación oficial sobre los hechos todavía clasificada, algo que se amparaba en la Ley 9/1968 de Secretos Oficiales, una norma preconstitucional aprobada durante el franquismo.
