Elecciones en Castilla y León
Directo | Sánchez acompaña a Carlos Martínez en un acto de precampaña en Ponferrada
En el acto también participarán la cabeza de lista del PSOE por León a las Cortes, Nuria Rubio y el secretario provincial del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón
EP
Ponferrada (León)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañará al candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, en un acto público que tendrá lugar en Ponferrada (León) este domingo, día 22 de febrero, bajo el lema 'Comienza el cambio'.
En el acto también participarán la cabeza de lista del PSOE por León a las Cortes y vicesecretaria general del PSCyL, Nuria Rubio y el secretario provincial del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón.
El evento, según ha publicado en redes sociales el PSOE de Ponferrada, tendrá lugar a las 11.00 horas en la Térmica Cultural.
