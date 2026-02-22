Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | Sánchez acompaña a Carlos Martínez en un acto de precampaña en Ponferrada

En el acto también participarán la cabeza de lista del PSOE por León a las Cortes, Nuria Rubio y el secretario provincial del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón

DIRECTO | Pedro Sánchez acompaña a Carlos Martínez en un acto de precampaña en Ponferrada / PI STUDIO

EP

Ponferrada (León)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañará al candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, en un acto público que tendrá lugar en Ponferrada (León) este domingo, día 22 de febrero, bajo el lema 'Comienza el cambio'.

En el acto también participarán la cabeza de lista del PSOE por León a las Cortes y vicesecretaria general del PSCyL, Nuria Rubio y el secretario provincial del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón.

El evento, según ha publicado en redes sociales el PSOE de Ponferrada, tendrá lugar a las 11.00 horas en la Térmica Cultural.

