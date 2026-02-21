La vivienda en el centro del debate: Llorca trata de contener la crisis de las VPP en Alicante y Bernabé presiona a la alcaldesa de Valencia

La crisis de la vivienda, convertida desde hace tiempo en la gran preocupación social, se ha convertido en las últimas semanas en el nuevo centro de la bronca política. Con el PP sufriendo una crisis en el Ayuntamiento de Alicante, donde ha saltado el escándalo por la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) a cargos y afines al PP, y con Vox incluso exigiendo la salida del alcalde, el president Pérez Llorca trata de contener la crisis.

Lo ha hecho este sábado, desde Dénia, por la vía de trasladar el problema a los socialistas. Juanfran Pérez Llorca ha acusado al PSOE de “intentar paralizar la construcción de viviendas en la Comunitat Valenciana": "pero nosotros no vamos a parar y vamos a seguir porque es lo que realmente demandan los ciudadanos. Con el plan de construcción de VPP llevamos 4.800 viviendas a cero con el Botànic”.

Pérez Llorca ha realizado estas declaraciones al inicio de las Jornadas Interparlamentarias del PPCV que se celebran hoy en Dénia bajo el lema “Más cambio” y que han sido inauguradas por el vicesecretario general del PP Elías Bendodo.

El presidente popular ha señalado que “la reunión tiene como objetivo principal abordar y solucionar los problemas que verdaderamente importan a la gente, incluyendo vivienda, impuestos, sanidad, servicios sociales e infraestructuras, con un énfasis particular en el transporte”.

El líder popular ha afirmado: “Vamos a poner mucho énfasis en la vivienda. Tenemos en marcha en la Comunitat Valenciana un plan que está surtiendo efecto. Ya hay más de 4.800 viviendas en marcha, desde el diálogo y el consenso, de hecho hay más de 80 alcaldes socialistas de esta Comunidad que se han apuntado a ese plan, porque al fin y al cabo en eso consiste la política, en ser útil y en ponerla al servicio de los ciudadanos”.

Pérez Llorca también ha señalado: “Estamos cansados de que el Partido Socialista se invente relatos. En el caso de la vivienda quieren tapar o paralizar el Plan Vive. El portavoz socialista llegó a decir en la sesión de control que iban a presentar una enmienda a la ley de simplificación para parar el Plan Vive. No les importan las personas ni el grave problema de la vivienda. Lo que les importa es la crispación, la polarización, el ruido. Nosotros vamos a continuar construyendo viviendas en cada uno de los rincones de la Comunitat Valenciana, que es realmente lo que quieren los ciudadanos y especialmente la gente”.

La denuncia en València

Mientras tanto, en Valencia el PSPV pone también el foco en la gestión de la alcaldesa popular María José Catalá. Los socialistas han anunciado que van a llevar a la Fiscalía la permita de suelo municipal con capacidad de 200 viviendas a las constructoras a cambio de 39 viviendas. El ayuntamiento, por su parte, ha anunciado que paraliza la operación (con los 39 pisos ya reservados) hasta aclarar las cosas.

La delegada del gobierno y aspirante socialista a la alcaldía, Pilar Bernabé, señala que el "origen del problema es la fórmula de las permutas", a la que describe como una "fórmula perversa" que conlleva la pérdida del control de los recursos públicos. El PSPV ha denunciado esta situación ante Antifraude, señala Bernabé, e incluso lograron detener una operación previa debido a un "chanchullo" vinculado al marido de una diputada del Partido Popular. Además, menciona que el último caso detectado siguiendo este mismo esquema será llevado a la Fiscalía.

Rebeca Torró, Víctor Camino y Pilar Bernabé, esta mañana en la sede de UGT. / Levante-EMV

Bernabé se ha pronunciado así tras el comité federal que Jóvenes Socialistas celebra hoy en Valencia, el último antes del próximo congreso que se celebra en mayo y donde se despide como secretario general el valenciano Víctor Camino, al frente de la organización estatal durante los últimos cuatro años.

Noticias relacionadas

Este modelo ha sido instaurado por Catalá desde el primer día, señala este sábado Bernabé, y a su juicio favorece a las grandes constructoras. "Estas constructoras cobran el doble por un piso de alquiler en comparación con una vivienda construida por la administración pública debido a leyes aprobadas específicamente para que hagan negocio", añade. Y avisa sobre el último caso: "El Partido Socialista investigará hasta el final". "Exigimos a la alcaldesa que diga qué sabia: ¿No sabía que había 39 familias que ya tenían una expectativa vital en Valencia y les ha arrebatado esa posibilidad?". "Tiene un sistema basado en enriquecer a las constructoras".