Gobierno

Directo | Sánchez interviene en un acto de homenaje al pueblo gitano

DIRECTO | Pedro Sánchez interviene en el acto de homenaje al pueblo gitano / PI STUDIO

Redacción

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside en el Palacio de la Moncloa un acto de homenaje al pueblo gitano para celebrar su aportación a la sociedad y cultura españolas, con motivo del 600 aniversario de su llegada a España.

