La Policía acelera su investigación interna por el escándalo del DAO antes de que el juzgado tome medidas que paren las pesquisas

"Óscar, ¿es cierto lo que se cuenta en esta querella?" Es la pregunta primera que agentes especializados de la Policía Nacional han de formular -según una parte de las fuentes consultas, han formulado ya- al comisario Óscar San Juan, apartado cautelarmente de sus funciones esta semana, después de la dimisión y cese -una antes que otro- del director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, el comisario principal José Ángel González.

A quiénes se pregunta por el asunto es una clave. La otra es el tiempo, adelantarse al trámite judicial si la nueva DAO, la comisaria principal Gemma Barroso, quiere elevar conclusiones propias a la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, y el ministro Fernando Grande-Marlaska.

La Policía tiene abierta una investigación interna en torno al caso de agresión sexual por el que ha sido denunciado el DAO. Pero no se lleva a cabo por el delito de agresión sexual en sí, sino por el posible encubrimiento, explican las fuentes consultas. Como ya informó este diario, Asuntos Internos no se ha movido en torno al caso de violación de un policía a una policía, pues ya hay una causa judicial abierta y eso detiene, por norma, cualquier investigación oficial interna. Sí hay una pesquisa para tratar de averiguar si el comportamiento de José Ángel González era conocido y algunos de sus subordinados trataron de taparlo o simplemente faltaron a su obligación de denunciar.

La Unidad de Asuntos Internos (UAI) depende direcamente de la dirección adjunta operativa, o sea, de la DAO Barroso. Es posible que a partir de este caso, y dependiendo de su evolución, la UAI pase a tneer una dependencia más ajena a la estructura de mando interna de la Policía, para depender más del ministerio.

Deprisa

La investigación se lleva a cabo bajo la fórmula que en los cuerpos policiales llaman "información reservada". Es la averiguación de hechos que integra un expediente cuando se le abre a un responsable de la Policía. En esa averiguación está Asuntos Internos, pero no como unidad investigando un delito, sino porque han de ser sus agentes, los especialistas en el funcionamiento de tramas en el interior del cuerpo, los que hagan el trabajo, explica una de las fuentes conocedoras del proceso.

Esos agentes tienen el encargo de acelerar las averiguaciones para avanzar en la información antes de que, como se espera, el comisario Óscar San Juan sea llamado a declarar, en calidad de investigado, y bajo, muy probablemente, una acusación de encubrimiento y otra de coacciones. Tienen en principio el escaso margen que hay hasta el 17 de marzo, fecha en que José Ángel González y la inspectora de policía que le ha denunciado han sido llamados a declarar por el juzgado 8 de Violencia sobre la Mujer de Madrid. Pero en Interior no se descarta una imputación de Óscar San Juan antes incluso.

En el momento en que el comisario que era mano derecha del DAO González recibe el requerimiento del juez y es, por tanto, parte oficial de la instrucción judicial, la información reservada interna se tiene que detener, pues no puede haber dos investigaciones paralelas -o cruzadas- de distinto rango sobre lo mismo,por el riesgo de mutua obstrucción. Y esta información reservada es importante para la cúpula de Interior.

Los entornos

Importa también la onda expansiva. Por extensión, el expediente a Óscar San Juan pone en tela de juicio todo un sistema de relaciones de poder: el mando omnímodo que el director adjunto operativo tiene en el cuerpo -"Es un dios para cualquier policía", explica una agente veterana-; la ausencia de equilibrios y mecanismos de control automático de las arbitrariedades; y la red de silencio que construye cierto espíritu de lealtad interna al jefe.

El centro de la investigación es el comisario Óscar San Juan. En torno a él se esparce el resto de la pesquisa: todo el gabinete técnico del director adjunto operativo González, su entorno de más estrechos colaboradores diarios, que en Madrid es un reducido grupo de 11 personas.

Toma de posesion del comisario David Molano (derecha con bastón de mando) como jefe de la comisaría de Policía Nacional en Coslada (Madrid) / Ayto Coslada - San Fernando (Madrid)

Hay otro entorno sobre el que se cierne la lupa de Interior: la comisaría de Coslada en la que la mujer policía denunciante estaba trabajando mientras esperaba su ascenso a inspectora. En la querella presentada por la violación se relata que, a partir de las 14:15 del 23 de abril de 2025, la agente recibe llamadas del DAO conminándola a ir a comer con él, y ella finalmente accede.

Cómo dejó ella su puesto de trabajo, a qué jefe directo le comunicó que se iba de la comisaría, quién se encargó de proporcionarle un coche camuflado Renaul Kadjar y dónde se anotó el uso de ese coche y con qué razón expresa... son elementos también de las averiguaciones. Algunos de ellos ilustrarán, si llega a cerrarse el expediente, el retrato del funcionamiento de ese sistema de poder omnímodo.

En el momento en que la denunciante pasó por Coslada, mandaba esa comisaría de la periferia madrileña el comisario David Molano, que tomó posesión del cargo el 18 de diciembre de 2024 y ha sido trasladado al mando de otra comisaría madrileña a finales del pasado mes de enero. La denuncia de la inspectora llegó al juzgado el pasado 9 de enero. Al acto de nombramiento de David Molano asistieron diversas autoridades locales. Entre ellas, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Aguirre, y el Jefe Superior de Policía de Madrid, Javier María Galván.

Se da la circunstancia de que el comisario Galván fue, antes de su actual puesto, el jefe de Asuntos Internos de la Policía, y bajo su dirección se investigó otro caso que ha conmocionado al Cuerpo: la corrupción del jefe de la unidad antiblanqueo de la UDEF, presuntamente comprado con millones de euros por una trama narco.

Coacción

La querella de la mujer policía contra el DAO acusándolo de violación atribuye un papel importante en el caso al comisario mano derecha del máximo jefe uniformado de la Policía. Óscar San Juan aparece mencionado como testigo de la llegada de la mujer... "hasta un restaurante donde se encontraba comiendo con el comisario D. Óscar San Juan sobre las 16:30 horas. La víctima se une a la mesa del querellado y del comisario Óscar, en la que ambos ya estaban tomando la copa. Al finalizar la misma, el querellado le dice al comisario Óscar que se vaya con su conductor y ordena a la víctima que lo lleve a su domicilio oficial en el citado vehículo oficial camuflado".

Pero no solo se le da ese papel en la querella. También a San Juan le atribuye la víctima conocimiento de la agresión sexual, pues, en una conversación telefónica -de la que podría haber grabación- ella le dice "expresamente que lo sucedido no iba a quedar así y que tendría las consecuencias procedentes por las agresiones, faltas de respeto y abusos sufridos". En la misma querella se cuenta que él respondió "que no sabe de qué hablo", según el relato de la supuesta víctima y que sólo le pide que le diga dónde le gustaría ir destinada como inspectora.

La querella que estudia el juzgado denuncia coacciones en un intento de compra del silencio de la mujer: "El querellado utilizó a su subordinado directo" y asesor, comisario D. Óscar San Juan, comisario y asesor del DAO, para ejercer presiones sobre la víctima mediante el ofrecimiento de destinos laborales a elección a cambio de su silencio", dice el escrito.