IU pide llegar "hasta el final" con el caso del DAO y apunta a Marlaska: "Es una sorpresa que en Interior nadie supiera nada"

Izquierda Unida toma distancias con el Ministerio del Interior tras el escándalo del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, que dimitió tras admitirse a trámite una querella puesta en enero por una presunta agresión sexual. Un día después de que Yolanda Díaz cerrase filas con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que el PP pide la dimisión por desconocer o encubrir el caso, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, exige explicaciones y admite que "es una sorpresa" que en la cúpula de Interior "nadie supiera nada".

En declaraciones a periodistas desde Chiclana (Cádiz), Maíllo ha pedido "actuar con contundencia" una vez que se esclarezca lo ocurrido, pero ha admitido que es "una sorpresa que una denuncia que ya llevaba meses no se supiera hasta ayer", y "una sorpresa que los niveles tan elevados de responsabilidad del Ministerio del Interior nadie supiera nada".

El dirigente y candidato de Por Andalucía a las próximas elecciones andaluzas puso también el acento en los proto protocolos: "Nos tenemos que preguntar qué mecanismos de autocontrol y de autoinspección existen en el Ministerio del Interior, que tiene las competencias compartidas con Defensa, de los servicios de información para que puestos tan elevados, en este caso de la policía, no se detectarán situaciones como esta".

El líder de IU reclamó además "investigar hasta el fondo para saber si hubo encubrimiento, si hubo cómplices también en el alto mando que no solo cubrieron, sino que actuaron para tapar el asunto": En este punto, defendió que "tienen que dirimirse todas las responsabilidades hasta el final", advirtiendo de "posibles responsabilidades si se confirman los casos de encubrimiento", reclamando actuar "con toda la contundencia en función de las conclusiones que se deriven".

Noticias relacionadas

Esta reacción dista de la expresada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que reclamó "investigar" para esclarecer lo ocurrido pero que cerró filas con el ministro del Interior, asegurando que "ha hecho lo que tenía que hacer" y evitando exigir más explicaciones políticas.