Caos ferroviario
Feijóo promete que su ministro de Fomento visitará cada tres meses las obras de Rodalies si llega a la Moncloa: "Hay incidencias, pintadas y goteras"
Rodalies prepara una nueva 'app' de horarios a tiempo real
Govern y Comuns pactan asumir el traspaso de cinco líneas de Rodalies y la ejecución de obras en la red
Carlota Camps
"Hoy he constatado que Rodalies es sinónimo de incidencias, que sus trenes son sinónimo de pintadas y que las estaciones son sinónimo de goteras". Así lo ha afirmado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en declaraciones a la prensa desde Granollers, donde ha visitado la fábrica de Pastas Gallo. Para revertir esta situación, Feijóo ha prometido que si llega a la Moncloa concretará una "inversión suficiente" y que habrá visitas cada tres meses a Catalunya para supervisar la ejecución de las obras. "El ministro de Fomento del próximo Gobierno tendrá que venir cada 90 días para constatar el estado de las obras y de la mejora del servicio de Rodalies", ha afirmado.
Feijóo ha reconocido que hay que hacer "autocrítica" de la desinversión en la red de los últimos años, pero ha querido poner el acento el los últimos ocho años en los que ha gobernado Pedro Sánchez. El popular ha defendido que en épocas de crisis "no hay dinero para todo", pero ha apuntado que esta explicación no es válida ahora, cuando España "recauda más que nunca, se endeuda más que nunca y tiene acceso a fondos europeos".
