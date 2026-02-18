CASO KITCHEN
La sentencia de Kitchen la redactará la jueza que investigó a Botín y Mario Conde porque el ponente inicial se jubilará durante el juicio
Además de Teresa Palacios el tribunal lo completarán los magistrados Javier Mariano Ballesteros Martín y Francisca María Ramis Rosselló
Nuevo cambio en la composición del tribunal que juzgará la Kitchen o la actuación parapolicial desarrollada en el seno del Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz para impedir que el exgerente del PP Luis Bárcenas tirara de la manta y reconociera la existencia de una caja b en el partido. El magistrado Juan Francisco Martel Rivero, que iba a ser el ponente, cederá la redacción de la sentencia a su compañera Teresa Palacios. Esta magistrada cordobesa tiene una amplia experiencia en la Audiencia Nacional. En 1997 fue la primera mujer que consiguió la plaza de titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, en el que investigó, entre otros, los casos de la familia Botín y a Mario Conde.
Los otros dos integrantes del tribunal de Kitchen serán los magistrados Javier Mariano Ballesteros Martín y Francisca María Ramis Rosselló. Esta última ocupará el lugar de Martel Rivero.
Tal y como adelantó esta redacción, el magistrado al que se había encargado la potencia de la sentencia del caso Kitchen, Martel Rivero, superaba en pleno juicio, -que comenzará el 6 de abril y está previsto que finalice el 28 de mayo-, la fecha prevista de su jubilación, que es el 4 de mayo, según se desprende de los acuerdos adoptados el pasado 11 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025 por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El documento declara "la jubilación voluntaria" del magistrado destinado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, "quedando demorada la eficacia de la misma hasta el 4 de mayo de 2026, ya que convergen en su solicitud, en su persona y en su situación administrativa todos los elementos, condiciones y requisitos establecidos", especifica.
El PSOE, que ejerce la acusación popular, reclamó el 11 de noviembre que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aclarara el motivo de los cambios que se habían producido en el tribunal que va a juzgar el caso Kitchen, en el que están procesados, entre otros, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su 'número dos', Francisco Martínez.
Suscríbete para seguir leyendo
- El temporal dejará 15 millones de kilos de aceituna sin recoger en los municipios de la DOP Priego de Córdoba
- Regresa el sol, aunque temporalmente: ¿Hasta cuándo tendremos buen tiempo en Córdoba? ¿Llegarán nuevas lluvias?
- La Junta de Andalucía pone en marcha un estudio sobre la Autovía del Olivar entre Cabra y el enlace con la N-432 para abordar mejoras
- Los clientes de Cajasur en Córdoba ya operan en Kutxabank: cómo acceder a la nueva 'app' y otras dudas
- Lagartijo se pone en huelga de hambre en la plaza de toros de Córdoba para pedir un sitio en la Feria de Mayo
- Las Palmas y Jesé Rodríguez vuelven a sacar del 'playoff' al Córdoba CF
- Gran Cabalgata del Carnaval de Córdoba 2026: fecha, horario y recorrido
- Un coche de la Policía Nacional sale ardiendo tras chocar en una persecución en la avenida del Aeropuerto de Córdoba