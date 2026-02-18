El Senado activa la comisión para investigar el sistema ferroviario tras los accidentes

Justo en el día en que se cumple un mes desde el accidente de Adamuz (Córdoba), donde perdieron la vida 46 personas, el Senado ha aprobado la creación de una comisión de investigación sobre el estado de la red ferroviaria en España. La iniciativa, que fue anunciada por Alberto Núñez Feijóo a los pocos días del descarrilamiento, ha recibido el visto bueno del PP, suficiente dada su mayoría absoluta, pero también de Junts y Vox. Además, se han abstenido ERC, EH Bildu y los senadores de Más Madrid y Compromís. Solo el PSOE y el PNV se han mantenido en el 'no'.

Los populares, que en las últimas dos semanas han reprobado al ministro de Transporte, Óscar Puente, tanto en el Congreso como en el Senado, han denunciado este miércoles que desde que Pedro Sánchez está en La Moncloa se han "deteriorado" los servicios ferroviarios. En concreto, el senador conservador José Ramón Díez de Revenga ha acusado al presidente del Gobierno de haberse "cargado" las tres certezas que deberían definir a los trenes: llegar al destino, a tiempo y de la manera más cómoda posible.

Así, ha señalado que el accidente de Adamuz "no puede analizarse como un hecho aislado y mucho menos como un hecho fortuito" tras las numerosas advertencias que recibió el Gobierno. A renglón seguido ha cargado contra Puente y contra José Luis Ábalos, quien también fuera ministro de Transportes. "¿Hay alguien de verdad en este país que no piense que de aquellos polvos, con perdón, vienen estos lodos?", ha cuestionado.

"Si creamos esta comisión de investigación es precisamente por las víctimas y por el consuelo que merecen, por eso hay que investigarlo todo y destaparlo todo", ha sentenciado, antes de recalcar que la "España de Sánchez está dejando de funcionar". Bajo estos argumentos, los populares plantean como objetivos de la comisión el investigar las inversiones desde 2018, cuando llegó Sánchez a la Moncloa, la "situación de la red de Cercanías y Rodalies", la respuesta institucional a los accidentes, los contratos adjudicados por ADIF y Renfe o las estructuras de toma de decisiones de los operadores ferroviarios.

El respaldo independentista

El enfado de ERC y Junts con el Gobierno a cuenta del caos que se vive en Rodalies durante el último mes ha llevado a ser benévolos con la propuesta del PP, los primeros absteniéndose y los segundos votando a favor. "En Catalunya estamos tan quemados con el funcionamiento de cercanías y las continuas y continuadas averías e incidencias...", ha dicho el portavoz de Junts, Joan Bagué, defendiendo su 'sí' a la comisión, pese a considerar que el PP hace un "uso partidista" de la misma al limitar la investigación a los gobiernos de Sánchez, sin querer entrar en lo que hizo previamente el PP.

La senadora de ERC Laura Castel ha sido igual de contundente denunciando que el sistema ferroviario "no sufre una crisis coyuntural, sino una quiebra sistémica por un diseño centralista sin control sobre las inversiones". En este sentido, y como vienen haciendo años, ha criticado que todo el dinero se destine a las infraestructuras de Madrid, abandonando las de Catalunya.

El rechazo absoluto

"Ustedes están en el ruido, ruido, ruido y más ruido, ruido, ruido", les ha espetado el senador del PSOE Alfonso Gil a la bancada popular y sin dirigirse a sus aliados independentistas. No obstante, ha echado en cara a los conservadores el accidente de Angrois (Galicia) y ha defendido que Puente, al contrario de lo que hicieron entonces los líderes del PP, "ha batido el récord de comparecencias en las Cortes Generales", por lo que no es necesario realizar investigación alguna en el Senado, sino dejar a los expertos trabajar.

Todos los socios han denunciado la "utilización" que hace el PP de las herramientas del Senado, activando comisiones con su mera mayoría absoluta e imponiendo después la lista de comparecientes. Sin embargo, solo el PNV se ha opuesto junto al PSOE "Tenemos un edificio aquí al lado donde antes estaba el Tribunal de la Inquisición. Ahora podría albergar todas estas comisiones de investigación. La verdad es que sería una bonita guinda a este pastel", ha dicho el senador jeltzale Igotz López.