Rufián y Emilio Delgado presentan su plan para la izquierda en medio de recelos de los partidos

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, protagoniza este miércoles un coloquio con el dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, sobre el futuro de la izquierda alternativa que ha generado expectación, ante la creciente popularidad mediática de ambos, y ha sacudido también al conjunto del espacio.

No obstante, la mayoría de fuerzas políticas han mostrado su frialdad hacia este movimiento, que han minimizado a una iniciativa personal del republicano, y descartan que pueda verse como el inicio de un nuevo proyecto de unidad en la izquierda. Este encuentro ha generado una respuesta dispar en el conjunto de organizaciones, dado que los partidos de Sumar en el Gobierno enviarán representantes a este diálogo mientras que Podemos, el sector mayoritario de Compromís, Bildu, BNG e incluso la dirección de ERC se han desmarcado del evento.

El debate entre Rufián y Delgado estará conducido por la analista política Sarah Santaolalla y tendrá lugar en el Teatro Galileo Galilei de la capital, que registrará aforo completo tras agotarse las entradas disponibles, como expuso el diputado autonómico de Más Madrid y quien previamente había enfatizado que no se trataba de un acto más.

El papel de Rufián

Mientras, el portavoz republicano en el Congreso viene apelando a la necesidad de lograr una unidad progresista y plurinacional. Este martes dejó claro que su "casa" era ERC y que su llamamiento radica en una alianza entre "soberanistas, independentistas y autonomistas", aunque haya buenas relaciones con la izquierda estatal. A su vez, el dirigente de Más Madrid ha defendido también los proyectos de izquierda arraigados en el territorio y la cooperación entre ellos, como hizo por ejemplo en la campaña de Aragón al respaldar la candidatura de la Chunta, que compitió con las listas de IU y Sumar o la de Podemos.

Sin embargo, la propuesta de Rufián no ha encontrado el aval de la cúpula de ERC, que ha subrayado que no es la estrategia del partido, y también ha sido descartada por Bildu y BNG. Tampoco ha encontrado el respaldo de Podemos, que minimiza este acto a mera charla.

Por su parte, los partidos de Sumar en el Gobierno saludan el llamamiento a la unidad del dirigente republicano, pero la limitan a un movimiento muy inconcreto que simplemente sacude el debate dentro de las izquierdas sobre las alianzas que tiene que trazar para el futuro.

El proyecto de Sumar, tres días después

De hecho, tres días después, el sábado 21 de febrero, Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y Comunes presentarán públicamente la reedición de su alianza política y volver a confluir juntos en las elecciones generales con un proyecto abierto a otras formaciones y a la sociedad civil, dejando para otra fase posterior la definición de la marca electoral y el liderazgo de la futura candidatura

Es más, múltiples cargos de este espacio han reivindicado que se trata de un proyecto solvente, que tendrán propuestas programáticas concretas y que aspira a ser el espacio de referencia para la unidad de la izquierda. Incluso la coportavoz de los Comunes, Aina Vidal, invitó a Rufián a sumarse.

Podemos se desmarca

Aunque el portavoz de ERC en el Congreso ha declinado acudir al acto de los partidos de Sumar, Más Madrid, Comunes y el partido creado por Yolanda Díaz van a enviar sendas delegaciones aunque no han concretado qué cargos. Por ejemplo, Movimiento Sumar avanzó que no iban a acudir primeros espadas mientras que en Más Madrid habrá una delegación del partido.

No obstante, el diputado de Compromís adscrito al grupo Sumar, Alberto Ibáñez, ha confirmado que acudirá a este acto, como al del sábado de Sumar, mientras que en el sector mayoritario de la confluencia valenciana, Més Compromís, ya se indicó que se ausentaban del evento de Rufián al no haber sido invitados. En el caso de IU este lunes no aclararon tenían pensado acudir al acto alegando que no habían recibido convocatoria formal, aunque el portavoz parlamentario Enrique Santiago ha confirmado en los pasillos del Congreso que su formación asistirá finalmente, una vez que ha llegado ya la invitación al evento.

Diferentes cargos de las formaciones a la izquierda del PSOE reconocen que ambos dirigentes han elevado su popularidad, sobre todo por sus intervenciones en medios y en las redes sociales, pero que ya no es el tiempo de los hiperliderazgos sino de robustecer la colaboración entre organizaciones. Así, distintas fuentes consideran que su iniciativa no irá a más y que la mayoría de los partidos, sobre todo ERC y los soberanistas, le han dejado solo. Aparte, le achacan que una propuesta de confluencia tiene que estar armada por documentos, avalada por direcciones de partidos y ser conscientes de que el encaje entre la izquierda estatal y soberanista es prácticamente imposible.

Otras voces a la izquierda del PSOE piensan que Rufián y Delgado muestran que el Gobierno progresista está agotado y no tiene opciones si el espacio no se reformula con un sujeto político nuevo.