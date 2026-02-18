Marlaska releva al comisario mano derecha del número 2 de la Policía por el escándalo de agresión sexual

Segundo alto cargo de la Policía Nacional en caer por la denuncia de agresión sexual que tramita la Justicia. El comisario Óscar San Juan, colaborador estrecho del ex director adjunto operativo de la Policía Nacional, ha sido apartado de sus funciones por decisión del ministro Fernando Grande-Marlaska.

El titluar de Interior lo ha confirmado este miércoles en el Congreso, explicando el cese como una decisión propia. Óscar San Juan era el número dos del número 2, homre de congianza de José Ángel González, y es el alto cargo de la Policía que pudo conocer de los hechos denunciados, según refleja en su querella la agente supuesta víctima de la violación.

"Se ha abierto una información reservada y se está estudiando, pero he pedido que se acuerde que se le releve de cualquier responsabilidad dentro de sus funciones actuales", ha explicado Marlaska.