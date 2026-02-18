Hacienda desconfía de la "llamativa amortización de una hipoteca" por Montoro con los ingresos conocidos

Hacienda advierte a la Fiscalía Anticorrupción y al juez del caso Montoro de la "llamativa amortización de una hipoteca" de 300.000 euros por parte del exministro de Hacienda del PP con respecto a la renta declarada durante los años correspondientes a este préstamo.

Se trata de uno de los aspectos destacados por la Agencia Tributaria en el informe, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que ya está en poder del juez del caso, Rubén Rus, en el que los peritos advierten de que estas prevenciones se realizan sin que se hayan facilitado las cuentas bancarias de Cristóbal Montoro y tampoco de su hermano Ricardo, que apuntan igualmente a pagos desde el despacho Equipo Económico, fundado por el primero en 2006.

Según Hacienda, el exministro Montoro fue titular único de un préstamo hipotecario en Barckays Bank S.A. desde finales de marzo de 2005 hasta 2014. Los inspectores destacan "la llamativa cuantía amortizada junto con el pago de intereses correspondientes al periodo 2006-2008". La información ha sido obtenida del modelo M196 (Declaración informativa mensual de cuentas) respecto de los saldos del exministro a fecha de 31 de diciembre de cada ejercicio, así como del volumen de entradas y salidas de fondos (a partir de 2015) conciliada con los importes obtenidos de las distintas fuentes de renta declaradas.

"De dichos datos se apuntó que se observarían gaps que eventualmente pudieran revelar una aparente insuficiencia de fondos/ahorro para amortizar los más de 300.000€ declarados", concreta el informe ya en manos del titular de la plaza número 2 de instrucción del Tribunal de Instancia de Tarragona. En esta causa se investiga una presunta trama de tráfico de influencias para favorecer fiscalmente a empresas gasistas mediante modificaciones legales a cambio de precio.

Transferencias

Los investigadores insisten en su informe en que "no han facilitado las cuentas bancarias en las que consta como titular o autorizado, sometiéndose nuevamente a su consideración la conveniencia de su obtención". Pese a dichas limitaciones, apuntan a un conjunto de transferencias a su favor desde Equipo Económico que suman 137.338 euros entre marzo de 2007 y febrero de 2008, siendo esta última fecha inmediatamente posterior a la desvinculación del exministro con respecto al accionariado del despacho.

Organigrama equipo económico / EP

No obstante, según el resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta, Montoro habría percibido retribuciones de Equipo Económico únicamente en 2007 y por importe de 200.000 euros (con 70.000 euros de retención) de retención respecto a las anteriores transferencias bancarias bajo el concepto "Retrib. 2007 Presid.Consejo MYA". (Entiéndase Montoro y Asociados, nombre inicial del despacho investigado). La renuncia del exministro como presidente del Consejo de Administración de esta mercantil se produjo el 22 de enero de 2008.

Relación con el despacho

Además, y según la declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios y al índice único notarial, según destaca Hacienda, Montoro habría mantenido formalmente su participación en Equipo Económico hasta el 15 de abril de dicho año, por lo que los peritos apuntan la conveniencia "de obtener la hoja registral completa, escrituras de su transmisión de participaciones y documentación complementaria a las anteriores en relación con el despacho investigado y las mercantiles vinculadas a los socios del mismo".

En este mismo epígrafe del informe, y tal como adelantó este periódico, los investigadores destacan que la esposa de Montoro, Beatriz Blánquez, recibió dos Equipo Económico, "siendo efectuadas fuera del periodo en el que formalmente Montoro había abandonado ya aparentemente el accionariado del despacho. Una de ellas se ingresó en una cuenta en el BBVA en octubre de 2008 por favor de 3.211 euros con el concepto "transferencias"; mientras que la segunda, al mismo banco pero en septiembre de 2010 fue de 6.238 euros

Porcentajes de acciones

Por otra parte, y tal como ya advirtió el informe realizado por la policía judicial, Hacienda llama la atención sobre los precios de venta de las acciones sobre el reparto de fondos efectuados por Equipo Económico, así como "lo llamativo de la percepción fondos por parte de algunos ex socios y sus cónyuges que percibirían transferencias tanto en el momento de su salida como posteriormente y que superarían a lo percibido según las cuentas facilitadas".

A título de ejemplo, Hacienda destaca las transferencias de fondos obtenidas por la también imputada Pilar Platero, que superan los 349.000 euros, en su condición de socia con un 2% del capital de Equipo Económico entre julio de 2009 y enero de 2012.

"Llama la atención la percepción de tal importe con una titularidad del 2% del capital social en comparativa con lo localizado en las cuentas facilitadas como percibido por el señor Montoro, que llegó a ostentar un 30% de la mercantil investigada, sin que se localicen datos que diluciden tal divergencia", apunta el informe de Hacienda, que añade que Platero fue asesora del exministro entre 2002 y 2003 y jefa de gabinete de Ricardo Martínez Rico cuando este ostentó el cargo de subsecretario de Hacienda. Posteriormente, en diciembre de 20016, "fue nombrada directora de la SEPI", añade el documento al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Beneficiario oculto

Y todo ello, insiste Hacienda, considerando que en las cuentas del despacho "se han localizado numerosos cheques, transferencias, amortizaciones de préstamos, tarjetas bancarias, operaciones en el extranjero y planes de pensiones/seguros de vida cuyo detalle y beneficiario no ha sido facilitado".

Así, detallan pagos "por importe superior a 2.300.000 euros en más de 400 cheques e ingresos por importe superior a 4.100.000 euros en más de 300 cheques en las cuentas facilitadas del despacho investigado, sus principales socios y sus sociedades vinculadas", así como "pagos recurrentes del despacho investigado en el periodo 2006-2019 bajo conceptos bancarios inherentes al pago de primas de seguros de vida/pensiones por un importe total superior a 840.000 euros".

Equipo Económico, el despacho que fundó Montoro, pide que se anulen los correos en los que se basa la causa / EP

Destacan finalmente una transferencia concreta "en divisas" efectuada el 13 de marzo de 2008, esto es "coetánea a la salida formal del señor Cristóbal Montoro Romero del accionariado de la mercantil investigada" con destino a una cuenta en Wells Fargo Bank Ubicado en San Francisco (EE.UU.). "Según concepto, el beneficiario de dicho traspaso sería la propia mercantil investigada, sometiéndose a su consideración la conveniencia de obtener información ampliada sobre titulares, beneficiarios y movimientos de dicha cuenta en EEUU", concluyen los investigadores en su informe.

Hermano de Montoro

Los investigadores hacen notar que, según la información facilitada en el Impuesto de Sociedades, el hermano del exministro Cristóbal Montoro fue socio de Equipo Económico entre diciembre de 2007 y septiembre de 2012, por lo que “fondos contaminados” procedentes de la empresa de gases industriales Abello Linde le llegaron “cuando no ostentaba tal condición”. La Agencia Tributaria añade que no puede determinar el destino dado a estos fondos, porque las cuentas de Ricardo Montoro también forman parte de las que no han sido facilitadas a la Unidad de Apoyo de Anticorrupción para su estudio.

Los investigadores insisten en que los socios de Equipo Económico no recibieron el porcentaje que les correspondía. Así Felipe Martínez Rico y Francisco Piedras “percibirían un menor importe al que correspondería por su porcentaje de participación”, mientras que Ricardo Montoro (hermano del ministro investigado que recibe un 2,1%, porcentaje este similar al que pudiera haberse quedado huérfano según los datos del M200 en los términos señalados en informes precedentes).