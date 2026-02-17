Vox mantiene su intención de pactar con el PP en Extremadura pese a los "vaivenes" de Guardiola

Vox ha asegurado este martes que mantiene su intención de pactar el gobierno en Extremadura pese a los "vaivenes y bandazos" de la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola. "No sabemos realmente qué piensa, un día dice una cosa y al otro otra", ha lamentado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, que exige una negociación "seria".

"Nosotros queremos llegar a un acuerdo, pero no vamos a negociar el futuro gobierno de la región de Extremadura en medios y ruedas de prensa", ha advertido. Tras la polémica generada en torno a la entrevista en la que Guardiola aseguró que el feminismo que ella defiende es el de Vox, Millán extiende ese "problema de incoherencia" a todo el PP y se pregunta "qué estabilidad" puede aportar una candidata a la presidencia "que da esos bandazos".

Sin concreciones

En la misma línea, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha insistido en que Guardiola "no es de fiar" apunta que pueden darse resultados diferentes en las negociaciones para formar gobierno en Extremadura y Aragón.

El diputado de Vox, Ignacio Garriga, durante un pleno en el Parlament de Catalunya, a 10 de febrero de 2026 / David Zorrakino - Europa Press

"Las palabras se las lleva el viento", ha dicho tras reiterar que en el caso extremeño "no hay concreciones" sobre la mesa después de que Guardiola haya dicho expresamente que quiere que Vox sea su socio de gobierno.

Según Garriga, las conversaciones no están avanzando como querían. Reitera que Vox exigirá "competencias y presupuestos" para desplegar su agenda política en Extremadura, con las políticas ecológicas, inmigración ilegal, gasto político, fiscalidad, memoria histórica e ideología de género como áreas prioritarias.