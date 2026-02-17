El Rey entiende el "espíritu crítico" aunque pide a los ciudadanos admitir el recorrido "brillante" de España en los 47 años de Constitución

El Congreso ha celebrado este martes que la Constitución se convertirá este viernes en la más longeva de la historia de España. En total, 47 años, dos meses y 15 días. Los Reyes han presidido el acto y Felipe VI lo ha cerrado con un discurso. En el hemiciclo, los miembros del Ejecutivo, diputados y senadores, expresidentes del Gobierno y constitucionalistas y una ausencia llamativa, la de Juan Carlos I, que no ha sido invitado a la ceremonia pese a ser el jefe de Estado que estaba en el trono en 1978, cuando se aprobó la Carta Magna.

En su alocución, el Monarca ha celebrado los logros conseguidos por la ciudadanía española en estos últimos 47 años y ha pedido a los españoles que tengan "visión y perspectiva" para disfrutar de ellos. Felipe VI considera que el "espíritu crítico" y la "legítima insatisfacción" no pueden impedir reconocer el esfuerzo de todos. "El camino recorrido por esta España constitucional ha sido brillante y el futuro no lo será menos, siempre y cuando los igamos escribiendo juntos", ha añadido.

La tribuna de invitados, en el Congreso, con José María Aznar y Carmen Calvo, en primera fila. / José Luis Roca / EPC

La recomendación llegó hacia el final del discurso después de admitir que se viven "tiempos difíciles e inciertos" que "hacen aún más visibles las imperfecciones". Sin embargo, no cree que se deba achacar a "una menor vigencia del ordenamiento constitucional", sino a ese "afán por seguir progresando" para tener cada vez más una "realización más plena" de los "principios y valores" que representan la Carta Magna. El discurso ha sido aplaudido por todo el hemiciclo en pie menos los cuatro diputados de Podemos.

En su intervención, el jefe del Estado también ha subrayado el origen democrático de la Constitución, cuya legitimidad ha situado en "la voluntad del pueblo español libremente expresada en las urnas". Esa "credencial democrática", ha dicho, explica su duración y su capacidad para articular la convivencia política desde 1978. El Rey ha recordado que la Carta Magna no fue el proyecto de una parte contra otra, sino el fruto del "espíritu de concordia que impulsó el proceso constituyente".

El terrorismo de ETA

Felipe VI ha defendido además el contenido material de la Constitución, a la que ha atribuido la consolidación de "la libertad, la igualdad, la justicia, la solidaridad, el pluralismo, unidad y la descentralización junto con la cohesión territorial". Esas ideas, ha señalado, son las que han convertido el texto de 1978 en el marco de la convivencia democrática y han permitido a varias generaciones crecer dentro de un sistema de derechos y libertades.

El Monarca también ha apelado a la memoria del terrorismo y a quienes se movilizaron contra la violencia, al recordar el asesinato del profesor Francisco Tomás y Valiente por ETA y las manifestaciones ciudadanas con las manos pintadas de blanco. Aquellas movilizaciones, ha dicho, expresaron un "no" a la violencia, al terror y a la barbarie, y representaron los valores constitucionales que han sostenido el sistema durante décadas.