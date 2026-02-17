Dimite el portavoz de Educación del PP en la Asamblea de Madrid y adelanta más renuncias tras el cese del consejero Viciana

Tras conocerse ayer el cese del consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, el portavoz del PP en este ámbito en la Asamblea de Madrid, Pablo Posse, ha anunciado que renunciará a su acta de diputado y ha avanzado los inminentes ceses de dos directores generales de la Consejería. Se trata, en concreto, del director general de Universidades, Nicolás Javier Casas; y de la directora general de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Llera.

Durante la sesión de la comisión del ramo celebrada este martes en la Asamblea, Posse ha leído un mensaje que, según ha dicho, le han enviado ambos directores generales para decirle que "en los próximos días cesarán de sus cargos" y trasladar su agradecimiento a los portavoces parlamentarios por su trabajo en la comisión.

De hecho, estaba previsto que el director general de Universidades contestara una pregunta en la sesión de la comisión de hoy, pero se ha suprimido del orden del día.

Luego Posse ha aprovechado para comunicar que él mismo renunciará a su acta de diputado, no sin antes agradecer la labor de Viciana, quien "ha puesto en marcha medidas muy importantes", y a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "por la oportunidad y la confianza en estos años".

Como portavoz de Educación del PP, cargo que desempeñaba desde el inicio de la legislatura, Posse ha sido el encargado de defender en la Asamblea la gestión de Viciana, marcada por la polémica tramitación de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc), que no ha llegado a pasar de la fase de borrador y que, pese a ello, ha despertado ya una considerable oposición por parte de la comunidad educativa.

La Comunidad de Madrid anunció ayer mediante una nota de prensa el cese de Viciana y su sustitución por Mercedes Zarzalejo, que empezó la legislatura como diputada del PP en la Asamblea de Madrid y fue la encargada de interrogar a Begoña Gómez en la comisión de investigación sobre su cátedra de la Universidad Complutense. En octubre de 2025 fue nombrada viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia.