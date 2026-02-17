47 años, dos meses y 15 días, la Constitución se convierte en la más longeva de la historia de España

"A las once y treinta y cinco minutos de la mañana, aparecen los maceros en el salón de sesiones, anunciando la llegada de Sus Majestades los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía". Así recoge el diario de sesiones la llegada de los monarcas al Congreso el 27 de diciembre de 1978 para refrendar la Constitución. Este viernes, esa misma carta magna se convertirá en la más longeva de la historia de España: 47 años, dos meses y 15 días desde que fue aprobada por la ciudadanía en referéndum. Para celebrarlo, el rey, en este caso Felipe VI, volverá este martes a la Cámara Baja.

Con una cifra a la que aún le quedan algunos años para llegar al medio siglo, la Constitución española superará este viernes a la carta magna de 1876 que estuvo vigente hasta el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera. El consenso que la alumbró es, según los expertos, su "fórmula mágica", hoy en día agotada. Buena prueba de ello será que al acto con el Rey acudirán el PP, PSOE, Vox, Sumar y Podemos. No asistirán, sin embargo, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG, que nunca participan en este tipo de conmemoraciones.

El partido de Santiago Abascal, que normalmente no participa en este tipo de actos, asegura que en esta ocasión acudirá porque es en su "lugar de trabajo", aunque lo verdaderamente distinto de otras ocasiones es la presencia del Rey. Podemos, habitualmente muy crítico con el régimen del 78, asistirán para defender que la Constitución se cumpla en su totalidad y no se "ignoren" derechos, como el de la vivienda.

El consenso ciudadano

En un país que ha tenido nueve leyes fundamentales, entre constituciones y estatutos, en poco más de 200 años, el hito que se celebra este martes resulta de gran calado. Lejos de las anteriores dinámicas, en las que la carta magna era derogada ante la alternancia en el poder, la Constitución de 1978, fruto del acuerdo entre fuerzas muy diversas, desde aquellas que venían del exilio a aquellas provenientes de la dictadura, ha logrado llegar a bien entrado en siglo XXI sin apenas cambios. Algo que parece no gustar a la ciudadanía.

¿Cuánto han durado las constituciones españolas?

El 84,3% de la sociedad española considera que el texto necesita ser reformado, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este lunes. Además, no piden cambios quirúrgicos, como los tres que se han aprobado en los últimos 47 años, sino que el 56% reclama reformas importantes. Además, el 58,1% de los entrevistados asegura tener poca o ninguna confianza en que la Constitución española pueda ayudar a resolver los problemas actuales y el 43,4% cree que su opinión sobre la carta magna ha empeorado en los últimos 10 años.

Cambios y guiños

Esta última década ha estado marcada, sobre todo, por la aplicación del artículo 155 en Catalunya por primera vez en la historia y por las continuas alusiones a la Constitución en lo referente al derecho a la vivienda, recogido en el artículo 47. El CIS detalla que, en el primer caso, el 16% de los que piden cambios los circunscribe a cuestiones territoriales. No obstante, destacan con un 36,7% aquellos que sitúan entre los dos primeras necesidades de reforma "los derechos sociales, económicos y laborales".

El modelo de Estado y la dicotomía entre monarquía y república le preocupa también a un 16% de los encuestados, y le sigue la exigencia de transparencia y control de la actividad política (13,3%); los temas relaciones con justicia, defensa y seguridad (12,5%); el sistema electoral (11,5%); y las materias relacionadas con "derechos y libertades" de los ciudadanos (11,3%).

No obstante, la mayoría de los ciudadanos reconoce que la Constitución ha contribuido a la prosperidad económica de España (un 75,3%), al desarrollo de los derechos sociales (82,3%) y a que España tenga un papel más destacado en Europa y en el mundo (71,6%). Además, un tercio de los ciudadanos reivindican que la carta magna garantiza la libertad y un 21,2% que permite resolver los conflictos por medios pacíficos.

Los cambios y el futuro

Hasta el momento, la Constitución se ha reformado en tres ocasiones: una, en 1992, para incluir el sufragio pasivo de los ciudadanos europeos en las elecciones locales, fruto de la entrada de España en la UE; otras para incluir las reglas de estabilidad impuestas por Europa, en 2011; y una última, a comienzos de 2024, para sustituir el término "disminuidos" por el de "personas con discapacidad". En las tres ocasiones ha habido consenso entre PP y PSOE al que, dependiendo del caso, se han sumado otros partidos.

Noticias relacionadas

En el horizonte se vislumbra otra reforma, aceptada a trámite la semana pasada en el Congreso, para que Formentera deje de compartir senador con Ibiza. No obstante, falta por ver si populares y socialistas encuentran algún incentivo para pactar. Lo que no parece que se vaya a solucionar, al menos hasta dentro de muchos años, es la primacía del hombre en la sucesión de la Corona española. Por el momento, está asegurado que será la princesa Leonor quien suceda a Felipe VI y celebre quién sabe qué aniversario de la Constitución.