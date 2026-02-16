Sánchez buscará inversión para el nuevo fondo soberano en conglomerados indios durante su viaje a Nueva Delhi

Pedro Sánchez quiere aprovechar el camino abierto por el acuerdo de libre comercio entre la UE y la India para captar inversiones y atraer a grandes conglomerados del nuevo gigante asiático al fondo soberano España Crece. El jefe del Ejecutivo visitará este miércoles y jueves Nueva Delhi y entre los objetivos de su viaje está el de sumar capital a este nuevo instrumento en sectores desde el tecnológico al de las infraestructuras ferroviarias o la vivienda, según fuentes de Moncloa. España Crece contará con una base de 10.500 millones de euros de inversión pública del Plan de Recuperación, que va a gestionar por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), y el objetivo del fondo será movilizar hasta 120.000 millones a través de préstamos bancarios, deuda privada, de inversores nacionales y también de inversores internacionales. Según anunció Sánchez este mismo lunes en su presentación, pretende movilizar 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados para construir 15.000 viviendas al año.

El interés del Gobierno por la India, que con 1.465 millones de habitantes es el de mayor población mundial superando a China y está creciendo a una media anual del 6% del PIB, se visibiliza en este viaje, es el segundo que realiza Pedro Sánchez en apenas 15 meses. La última visita de un presidente del Gobierno de España a este país se remontaba a 2006, con José Luis Rodríguez Zapatero. El jefe del Ejecutivo arrancará su agenda con una reunión con inversores y posteriormente lo hará con el primer ministro, Narendra Modi. El jueves acudirá a la cumbre sobre inteligencia artificial ‘AI Impact Summit’, donde con su intervención se quiere reforzar el mensaje de España a favor de un modelo de regulación más humanista y en el que la ONU pueda tener un papel importante.

Como ya hizo el pasado año en el foro de Davos y más recientemente en Dubái, la intención del ejecutivo español es intensificar el discurso sobre la apuesta regulacionista de las plataformas digitales e ir más allá en lo referente al marco de gobernanza global de la IA. El temor a un desarrollo tecnológico que no tenga a las personas en el centro, así como los derechos humanos y la privacidad es latente.

El foco en la inteligencia artificial hará que el grupo de empresarios que acompañen al presidente del Gobierno tengan un marcado perfil tecnológico. Entre ellos, los responsables de empresas y start up como Libelium, Kaleido, Multiverse Computing, Global Omnium o Sherpa.ai. Junto a Sánchez viajarán también el ministro de Transformación Digital, Óscar López, y el titular de Agricultura, Luis Planas, para aprovechar las ventajas del nuevo acuerdo comercial entre la UE e India para la expansión de sectores españoles como el del aceite de oliva y vitivinícola.

Sánchez aprovechará los márgenes de la cumbre para celebrar encuentros con responsables de grandes empresas tecnológicas, que todavía está cerrando Moncloa. El objetivo vuelve a ser el de captar inversiones en este ámbito y reforzar la posición de España en esta carrera.

Las otras carpetas con las que el presidente del Gobierno acude a India bajo el brazo son las de la cultura y el turismo. Por un lado, para reforzar la agenda del año dual España-India con motivo de las celebraciones del 70 aniversario del restablecimiento de las relaciones entre ambos países. En este marco, Sánchez asistirá a la inauguración de murales hispano-indios en el Lodhi Art District en Nueva Delhi. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ya estuvo de viaje en India hace un mes con motivo de este programa, que acordaron lanzar Modi y Sánchez en su anterior encuentro.

Viraje al continente asiático

En el plano turístico se busca explotar las oportunidades del creciente mercado indio, cuyos visitantes a España se han cuadriplicado en los últimos años. De los 60.000 de 2012 se ha pasado a casi 230.000 en 2014. En los distintos encuentros con empresas durante el viaje también habrá representación de empresas del sector turístico.

El próximo mes de abril, el jefe del Ejecutivo tiene previsto también volver a visitar China. Un año después de su último viaje a Pekín y cinco meses desde la visita de Estado de los Reyes de España. Este mismo viernes, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares presentará la Estrategia Asia-Pacífico de España, en la que se trata de dar un marco a cómo España quiere profundizar en las relaciones con la región.